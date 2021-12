Evita la quema de pirotecnia, les provoca ataques de pánico e histeria a niños con autismo

“Los ruidos fuertes les afectan mucho más que a las personas neurotípicas, que somos nosotros, ya sea el estruendo de un golpe, el pito de un camión, o en este caso la pirotecnia”, anunció Valdivia.

Contrario a lo que se piensa, que los niños autistas son casos aislados porque no se ven en las calles, la verdad es que no se ven porque realmente no pueden salir, hay niños que no pueden tolerar el ruido ambiental y menos en una ciudad tan ruidosa como Culiacán, explica Ysayana.

Los niños con autismo al estar expuesto al ruido o en lugares desconocidos pueden presentar angustia, temor, desesperación e incluso pueden hacerse daño a sí mismos o a terceros.

“Tienden a taparse los oídos inmediatamente, hacen sonidos como de desesperación, caminan de un lugar a otro, incluso algunos niños tienden a correr y huir del lugar donde están, pueden entrar en cierta crisis, la crisis de un niño con autismo es una situación difícil porque se pueden hacer daño ellos mismos, se tiran al suelo, lloran con bastante sentimiento, estas crisis por lo general duran mucho tiempo porque no tienen a veces las herramientas para controlarse ellos mismos”, dijo Ysayana.

La especialista explica que durante las celebraciones navideñas sufren tanto los niños como los padres, puesto que no pueden detener el ruido que proviene del exterior.

“Los cohetes están ahí afuera y los papás no pueden controlarlos, entonces tienen que contener al niño que está en casa sufriendo un ataque de ansiedad, una crisis por el ruido que proviene de afuera”, sostuvo.

Consecuencias de la pirotecnia en niños con autismo:

- Se tapan los oídos como respuesta a la hipersensibilidad auditiva.

- Pueden provocar crisis muy largas, con dificultad para poder calmarse.

-Los niños pueden salir corriendo debido a la ansiedad provocada.

- Ataques de ansiedad

Ysayana pide a la población empatía con estos menores, evitar comprar pirotecnia y generar conciencia del daño que les provoca.

“Si sabemos que en la cuadra tenemos un vecino que presenta este trastorno evitar tronar cohetes, evitar comprar pirotecnia”, exhortó.

Pese a que las autoridades municipales han hecho la invitación en reiteradas ocaciones y han implementado operativos para evitar la venta y quema de pirotecnia, al caer la tarde se escucha el ruido de los cohetes en las distintas colonias de Culiacán.

Para tratar de evitar las crisis de ansiedad y el sufrimiento de los menores, Ysayana Valdivia hace una lista de recomendaciones para que lleven acabo los padres previamente y durante las celebraciones:

- Anticipar visualmente la situación que se presentará en estas fechas, es decir; si es posible mostrarle imágenes o vídeos dónde la gente se esté divirtiendo lanzando un cohete o pirotecnia. Esto pondrá sobre aviso que estos sonidos son debido a las festividades.

- Proporcionar un espacio adaptado con herramientas para autocontrol, si es que se presenta una crisis. Esto dependerá de cada niño, pues tendrá que ver con las cosas que lo logren regular, podría ser un cuarto donde se encuentren almohadas o peluches que le gusten, burbujas para distracción, algún juguete de su agrado, agua, alguna lámpara con estrellas, etc.

- Evitar insistir en incluirlos en situaciones y actividades que conozcamos que le provocarán incomodidad.

- Vestir al niño con prendas cómodas.

- Contención en caso de presentarse una crisis donde puedan lastimarse o lastimar a otros.

- En caso de ser necesario utilizar tapones para oídos.

-Tener a la mano audífonos con música tranquila o de su agrado, en caso de ser posible el uso de estos aparatos, ya que todos los niños son diferentes.