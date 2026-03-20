Evita Rocha opinar sobre estrategia del PRI rumbo a elecciones del 2027

Luego de que el PRI presentara a sus operadores políticos rumbo a la elección de 2027 en Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya evitó fijar postura y reiteró que no le corresponde opinar sobre decisiones internas de los partidos.

El miércoles 18 de marzo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer la estrategia “Defensores de México”, con la que el partido busca reorganizar su estructura territorial en entidades donde habrá renovación de Gubernatura en 2027.

En Sinaloa, los perfiles designados son Mario Zamora Gastélum y Paloma Sánchez Ramos, quienes tendrán la tarea de encabezar el trabajo político y organizativo del partido en la entidad.

Al ser cuestionado sobre estas designaciones, el Mandatario estatal respondió que cada partido debe conducirse conforme a sus propias reglas.

“Tienen que hacer lo que les dicen sus estatutos y sus reglamentos interiores, hacer lo correspondiente en sus tiempos. Entonces cada partido hace lo suyo”, respondió.

Aunque reconoció que algunas acciones podrían interpretarse como adelantadas en el contexto electoral, evitó emitir un juicio.

“Pudiera decirse [que es adelantado] pero no quiero calificar”, dijo.

Rocha Moya insistió en que su papel será institucional y enfocado en garantizar condiciones equitativas.

Aseguró que su Gobierno actuará para que haya piso parejo para todos los actores políticos.

“Personalmente se lo digo que a todos los partidos les vaya bien, otros vamos a hacer lo que nos corresponde como gobierno para que haya piso parejo para todo el mundo, que no haya problemas de esa naturaleza”, subrayó.

También marcó distancia respecto a su propio partido. Señaló que aunque es militante, no forma parte de su dirigencia y que las decisiones internas deben ser tomadas por quienes tienen esa responsabilidad.

“En todo caso es asunto de Morena. Yo, acuérdense, soy de Morena, pero no soy dirigente de Morena”.