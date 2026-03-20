Evita Rocha pronunciarse sobre abatidos en Valle Escondido; remite a la FGR

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya evitó dar una postura sobre el operativo federal desplegado en la comunidad de Valle Escondido, al sur de Culiacán, el pasado jueves 19 de marzo, donde se reportaron 11 personas abatidas.

El Mandatario estatal señaló que corresponde a instancias federales esclarecer los hechos.

“Ese es un tema que tiene que ver con las circunstancias que se presentaron en el momento en que apareció la autoridad”, expresó.

Indicó que los detalles deben ser informados por quienes participaron en el despliegue.

“Esas cosas se las tendrían que responder quienes integraron el operativo”.

Añadió que la investigación ya está en manos de la autoridad federal.

“La FGR ya está interviniendo”.

Sobre señalamientos de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, respondió que eso le tocará aclararlo a quienes participaron en el operativo.

“Eso no sé yo... hay que preguntárselos a los que saben de ese tema. Los que intervinieron. Hay que preguntárselos a las fiscales, el fiscal de la República es el que interviene”, dijo.