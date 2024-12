Ex Alcalde de Mazatlán ya trabaja en el gabinete de Rocha Moya

El ex Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, ya forma parte del gabinete estatal, reveló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal explicó que González Zataráin es asesor para la Secretaría General de Gobierno, misma que preside Feliciano Castro Meléndrez.

“Ya está trabajando con nosotros. Tiene asignada una función específica en la Secretaría General de Gobierno, donde nos puede apoyar de manera significativa. Está bien ahí, está satisfecho”, explicó el Gobernador.

En 2022 González Zataráin fue elegido como Alcalde de Mazatlán, pues en un primer momento asumió el cargo tras la solicitud de permiso de Luis Guillermo Benítez Torres, y después fue nombrado por el Congreso de Sinaloa para que Benítez Torres enfrentara procesos penales.

Desde finales del mes de octubre Rocha Moya ha hecho ajustes a su gabinete, pues funcionarios estatales se integraron a cargos de elección popular, y quienes dejaron este tipo de cargos fueron contratados por Rocha Moya.

Algunos ex alcaldes que se integraron al gabinete estatal son Armando Camacho, ex Presidente Municipal de Salvador Alvarado; y a Margoth Urrea Pérez, ex Alcaldesa de Navolato.

Los ex presidentes municipales son titulares del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa y de la Subsecretaría de las Mujeres, respectivamente.

También, a principios de octubre, cuatro ex diputados locales de Morena y uno sin partido que había renunciado al PAN hace dos años, fueron designados como funcionarios públicos en el Gobierno de Sinaloa.

Los ahora funcionarios públicos rindieron protesta ante Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno en Sinaloa, y a su vez Castro Meléndrez tomó protesta a Adolfo Beltrán Corrales como director de Gobernabilidad Democrática, quien hasta 2022 perteneció al PAN pero renunció al partido, quedando el resto de la legislatura como Diputado sin partido.

También rindió protesta Marco Antonio Zazueta Zazueta como director del Trabajo y Previsión Social; Cecilia Covarrubias González como Oficial Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Ahome; y Nela Rosiely Sánchez Sánchez como Oficial del Registro Civil Número 01 de Guasave, todos ex diputados de Morena.