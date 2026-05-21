Ex Comandante de la Policía de Culiacán, señalado por EU, fue dado de baja durante crisis de violencia en Sinaloa: Macedo

El Director de la Policía Municipal de Culiacán, Jonathan Macedo, confirmó que Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, identificado en la acusación presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, dejó de pertenecer a la corporación desde noviembre de 2024, luego de no presentarse a laborar.

La baja del ex Comandante ocurrió en medio de la crisis de violencia derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó en septiembre de 2024 y provocó un repunte de hechos violentos en distintos municipios del Estado.

De acuerdo con Macedo, Valenzuela Millán dejó de ser elemento activo luego de no presentarse a laborar, por lo que actualmente ya no forma parte de la corporación municipal.

“No es elemento, ya no pertenece a la Policía Municipal y ya las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones”, declaró.

Al ser cuestionado sobre desde cuándo causó baja, el director explicó que la separación ocurrió desde noviembre de 2024.

“Se dio de baja porque ya no se presentó a laborar. Desde (noviembre de) 2024”, señaló.

Respecto a si la Policía Municipal ha sido requerida dentro de las investigaciones relacionadas con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, Macedo indicó que hasta el momento no han recibido solicitudes oficiales.

“No, hasta el momento no. Entonces yo creo que en su momento las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones y pedirán la documentación que requieran”, comentó.

Juan Valenzuela Millán aparece en la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos como ex Comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, dentro de una lista de funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esa misma acusación también son mencionados el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.