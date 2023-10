CULIACÁN._ Dos ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvieron la suspensión definitiva en contra del auto de vinculación a proceso dictada por el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, el pasado 14 de septiembre por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

El ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, con número 1207/2023, y Óscar Orlando Guadrón como ex director de Proyectos Especiales de la Universidad, bajo expediente 1203/2023, acudieron al Juzgado Primero de Distrito.

Las resoluciones fueron emitidas este miércoles y el órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva de los hechos, la cual conlleva que mientras no se resuelva de fondo el juicio de amparo con una sentencia y esta cause ejecutoria, no podrán ser llevados a juicio oral.