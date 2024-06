Un nuevo proceso judicial en contra de ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue diferido durante la primera audiencia inicial para formulación de imputación, correspondiente a la causa penal 632/2024.

Los defensores, que protestaron su cargo fueron Benicio Uriquiza Amarillas, que representará a Madueña Molina, y a Cuén Díaz; por su parte, el abogado Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, estará con Gaxiola Camacho y Pérez Martínez, asimismo, el legista Alfonso Carlos Ontiveros Salas, defenderá a Pérez Rubio y a Orlando Guadrón.

Durante el proceso, el Juez Carlos Alberto Herrera preguntó a la Fiscalía si había entregado la carpeta de investigación a los indiciados, negando esta información a razón de que, los funcionarios de la UAS fueron omisos a la fecha designada para recoger las copias de las carpetas de investigación que consta de 15 tomos, a excepción del asesor jurídico víctimal público Guillermo Sedano Sánchez, único que contaba con una copia.

Esto, provocó una discusión entre el representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Álvarez y el Sedano Sánchez a razón de que, en la sala se encontraba el asesor jurídico victimal particular Francisco Ramírez Acosta.

A su vez, Jesús Madueña Molina gritaba a Sedano Sánchez que regresara las copias.

El Juez de Control, por su parte, informó a Sedano Sánchez que podía retirarse o quedarse entre el público, eligiendo la segunda.

Asimismo, la Fiscalía dijo, proporcionaría las copias de las carpetas el próximo lunes 3 de junio a las 11:00 horas, no obstante, la defensa señaló que la fecha no iba a ser cuando ellos quisieran, justificando que, la anterior fecha de entrega, no asistieron porque tenían más audiencias que atender, agenda que la ley les controla.

Pese a la discusión entre partes, el Juez resolvió que es responsabilidad tanto de la Fiscalía entregar las carpetas, como de los indiciados de recogerlas, pero advirtió que si la defensa no está preparada para la siguiente audiencia nombraría a nuevos abogados, públicos o particulares.

La siguiente cita en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, será el próximo 5 de septiembre a las 10:00 horas en la sala A.

Actualmente, los funcionarios acusados en esta misma audiencia, llevan un proceso en las causas 1678/2023, por la presunta compra irregular de equipos de cómputo; el caso judicializado correspondiente al cuadernillo 66/2024, referente a compras por material de construcción, plomería o de electricidad.

Los otros son la causa penal 918/2023 en la que están vinculados a proceso por compra de productos derivados del maíz; la causa 1117/2023 referente a adquisición de carnes y pollos.

Asimismo, están los cuadernillos 1231/2023 por compras a redes de empresas ligadas a una empleada de la Facultad de Informática, y el cuadernillo 1678/2023, derivado de supuestas compras ilícitas de equipos de cómputo. En ambos casos aún no formalizan la acusación por el diferimiento de audiencias.