CULIACÁN._ Los ex priistas, políticos y personajes públicos que se sumaron el pasado 23 de septiembre al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo sí pueden ser candidatos por Morena, defendió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal expresó que al comprometerse con la virtual candidata a la Presidencia de México por Morena son acreedores a derechos al interior del partido.

“Este es un movimiento muy plural. Tienen derecho como cualquier otro”, dijo.

“Eso supone una afiliación automática aunque no la vean como tal. Ellos pueden ser candidatos y no serlo si no quieren”.

El sábado, Rocha Moya estuvo presente en un evento con Sheinbaum Pardo en Culiacán en el que un grupo de ex priistas y personajes públicos, se sumaron al movimiento de la Cuarta Transformación al firmar un acuerdo en el que se comprometen a trabajar a favor de que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México sea la próxima Presidenta de México.

El Gobernador invirtió parte de su conferencia de prensa La Semanera para proyectar de manera pública las fichas de los políticos y personajes que se sumaron al proyecto de Sheinbaum Pardo en Sinaloa, además de aquellos que el partido desea sumar. Estos datos formarían parte de la información interna de Morena para la construcción de una estructura proselitista ante las elecciones de 2024.

Las fichas incluyen foto y nombre del personaje, una semblanza, e incluso el número telefónico de algunos, y fueron reveladas de manera abierta por el Gobernador. Entre los personajes se encuentran políticos como Ricardo Madrid Pérez, diputado local que perteneció al PRI, escritores como Élmer Mendoza, y deportistas como Juan Diego García López, este último estaría ‘sin confirmar’ pertenecer al movimiento morenista de acuerdo a su ficha.

En las fichas se destaca como referente al Gobernador Rubén Rocha Moya, término que admitió significa que son propuestas de él hacia el partido Morena.

El sábado 23 de septiembre, en la capital sinaloense, se realizó un evento para la consolidación de los comités estatales de Morena frente a los comicios del 2024. En el evento estuvo presente Sheinbaum Pardo y el líder Nacional de Morena Mario Delgado Carrillo.

En el encuentro destacó la presencia de los ex priistas el Diputado local Ricardo Madrid Pérez; el ex Presidente de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos; el ex Diputado local Faustino Hernández Álvarez; el funcionario estatal Antonio Castañeda Verduzco; el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; la Diputada local Cinthia Valenzuela Langarica; el Diputado local Feliciano Valle Sandoval; la Diputada local Gloria Himelda Félix Niebla; y la Diputada local Concepción Zazueta Castro.

Además Celia Jáuregui Ibarra, legisladora local por Movimiento Ciudadano.

Morena Sinaloa informó a Noroeste que, a pesar de que estos políticos se sumaron al proyecto de la Cuarta Transformación no se ha dado trámite a una afiliación, por lo que pertenecen al movimiento como simpatizantes y no como militantes.