El departamento de Comunicación de Morena Sinaloa precisó que, si bien se firmó un acuerdo en el que los ex priistas se comprometieron a trabajar a favor del proyecto de Sheinbaum en su búsqueda por la Presidencia de México, no hay un registro formal a la militancia del partido.

CULIACÁN._ Los ex miembros del Partido Revolucionario Institucional que acudieron el sábado al evento que encabezó Claudia Sheinbaum en Culiacán no se han registrado como militantes en Morena, aclaró el partido en Sinaloa.

Los ex priistas presentes en el evento de Sheinbaum Pardo que destacaron fueron el Diputado local Ricardo Madrid Pérez; el ex Presidente de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos; el ex Diputado local Faustino Hernández Álvarez; el funcionario estatal Antonio Castañeda Verduzco; el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; la Diputada local Cinthia Valenzuela Langarica; el Diputado local Feliciano Valle Sandoval; la Diputada local Gloria Himelda Félix Niebla; y la Diputada local Concepción Zazueta Castro.

Estos políticos habrían firmado un acuerdo para trabajar a favor de la abanderada por Morena por la Presidencia.



RENUNCIAN AL PRI

En entrevista con medios de comunicación durante el evento morenista, el legislador Ricardo Madrid Pérez reveló que renunció al PRI y ahora se mantiene sin partido.

“No vengo a ocupar el espacio de nadie y mi respeto para todos los militantes del movimiento”, aseguró.

El Diputado agregó que Cinthia Valenzuela Langarica y Concepción Zazueta Castro también renunciaron a su militancia del PRI. Los tres diputados enfrentaban un proceso de expulsión del partido tricolor.

A finales de agosto se hizo público un documento en el que se solicitaba la expulsión de los tres legisladores, bajo los argumentos de incumplimiento reiterado del pago de cuotas, incurrir en indisciplina, solidarizarse con la acción política de partidos antagónicos y por no coincidir con las posturas, decisiones y agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional.