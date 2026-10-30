$!Exhiben en Culiacán equipo militar para atender desastres; conmemoran 60 años del Plan DN-III-E

Cocinas móviles, módulos de atención médica, vehículos y equipos para rescate y remoción de escombros fueron exhibidos este viernes en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, como parte de la conmemoración de los 60 años de la primera aplicación del Plan DN-III-E. El despliegue permitió mostrar parte de los recursos con los que cuenta el Ejército Mexicano para auxiliar a la población ante desastres naturales y otras situaciones de emergencia.

Entre los equipos presentados estuvieron unidades para preparar y distribuir alimentos, sistemas de radiocomunicación, módulos médicos y herramientas para realizar labores de limpieza y retiro de escombros en zonas afectadas. El acto contó con la participación de la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava; la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal; el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, y el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

El Plan DN-III-E contempla tres fases de actuación: prevención, auxilio y recuperación. Estas incluyen desde la identificación de zonas vulnerables y preparación ante contingencias, hasta la evacuación de personas, búsqueda y rescate, atención médica, instalación de albergues y distribución de alimentos.

El instrumento tiene sus antecedentes en 1965, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó el auxilio a la población civil en casos de desastre dentro del Plan Director de Defensa Nacional, específicamente en su anexo E.

Su primera aplicación ocurrió el 10 de octubre de 1966, tras el impacto del huracán Inés, que provocó el desbordamiento de los ríos Pánuco y Tamesí y afectó comunidades de Tamaulipas y Veracruz.