“Graduarse de una universidad privada, de prestigio como lo es el Tecmilenio en este país es un verdadero privilegio. Yo tuve la fortuna de estar sentado ahí, después de haber estado en universidades públicas, y no demerito ninguna, ni destaco la otra, simplemente destaco lo que implica en términos de esfuerzo personal, financiero, familiar, y del compromiso que se requiere para estar aquí, para llegar el día en que te entregan un título que representa muchas cosas más que sólo una estampa o el logo de la universidad”, dijo

“Sabemos y lo dicen las estadísticas que la mayor parte de los jóvenes mexicanos no llegan a la universidad y muchos de los que llegan sucumben ante las circunstancias económicas, sociales y hasta políticas en el proceso, por eso, atesoren lo que van a recibir hoy, cuídenlo y siéntanse orgullosos de él, y de lo que representa, muchas horas de trabajo, mucho dinero, y mucho sacrificio, cuélguenlo en un lugar visible para las visitas, tómenle una foto y súbanlo a su Instagram, TikTok o cualquier red social que tengan, y luego olvídense de él”, resaltó López Ortiz.

A los graduados, subrayó que el título no es una meta en sí mismo, sino en realidad un punto de partida, y lo que este dice no significa que todo terminó, cuando en realidad, apenas se va empezando.Dijo, no es un distintivo para sentirse mejor o especial, sino que es un certificado para hacerlos responsables, una estafeta.

López Ortiz añadió que lo que hace el privilegio una responsabilidad es precisamente eso, la excepción, que lo van a tener, o lo tienen tan pocos en este país, porque estudiar es una responsabilidad, no solo cuando lo hacen, sino cuando hay que hacer uso de ese mismo estudio.

“Hoy 2023, México enfrenta retos del siglo 21, cambio climático, desigualdad, hiperconcentración de la riqueza, digitalización, inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, arrastramos problemas del siglo 20, y hasta del siglo 19, tenemos una violencia que nos deja entre 80 y 90 muertos diarios, en este país asesinan a una persona cada 15 minutos, son personas, no cifras, con nombre y apellido, aquellas que ya no van a aportar al país eso que pudieron llegar a ser”.

Agregó también que en el país se tiene una impunidad del 97 por ciento, y en delitos graves hasta del 100 por ciento. México es una rara contradicción del sistema de justicia, donde los delitos más graves se castigan menos, castigando a quien roba algo en un súper, pero no se castiga a quien asesina.

“La militarización de la vida pública avanza, tenemos una educación mediocre y la mitad de nuestra economía es informal, es decir, que no paga impuestos. Son problemas que debimos haber resuelto, sobre todo para estar listos para lo que va exigir el siglo 21, y no lo estamos haciendo, por lo que esta contradicción del siglo 21 que soñamos ser y el viejo país del pasado presente que no podemos abandonar, abre el camino a ser el discurso de las decisiones rápidas, fáciles e inmediatas de la clase política, se nos dice a diario que nosotros somos malos, los corruptos, los perversos, que según sea la fobia que nos identifique, somos los malos, nada más falso”.