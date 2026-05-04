$!Exhorta Alcaldesa a su gabinete a reforzar resultados en colonias de Culiacán

En un encuentro con los titulares de las diversas áreas del Ayuntamiento de Culiacán, la Alcaldesa, Ana Miriam Ramos Villarreal, instruyó a su equipo de trabajo a no reducir el paso y, por el contrario, intensificar las acciones gubernamentales.

Durante la reunión con el gabinete municipal, Ramos Villareal enfatizó que la prioridad debe ser el reforzamiento de las labores en cada una de las dependencias para asegurar que los beneficios y resultados de la gestión se sigan reflejando de manera tangible en las colonias y comunidades de la capital sinaloense.