$!Exhorta Alcaldesa a su gabinete a reforzar resultados en colonias de Culiacán

En un encuentro con los titulares de las diversas áreas del Ayuntamiento de Culiacán, la Alcaldesa, Ana Miriam Ramos Villarreal, instruyó a su equipo de trabajo a no reducir el paso y, por el contrario, intensificar las acciones gubernamentales.
Durante la reunión con el gabinete municipal, Ramos Villareal enfatizó que la prioridad debe ser el reforzamiento de las labores en cada una de las dependencias para asegurar que los beneficios y resultados de la gestión se sigan reflejando de manera tangible en las colonias y comunidades de la capital sinaloense.
La instrucción de la Alcaldesa informó que no basta con mantener el ritmo de trabajo actual, sino que se requiere un esfuerzo coordinado para redoblar las tareas en todas las áreas operativas y administrativas del municipio.
Bajo la consigna de que la tarea sigue, los funcionarios municipales reafirmaron su compromiso de dar continuidad a los proyectos que se desarrollan en beneficio de la población.
En el encuentro se destacó la importancia de mantener una administración cercana y eficiente que responda a las necesidades de los sectores más vulnerables del municipio.