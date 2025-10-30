$!Exhorta Conagua a productores y ayuntamientos de Sinaloa a renovar concesiones para uso de agua

El organismo de cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua exhortó a trabajadores del sector primario, así como a siete gobiernos municipales de Sinaloa, para que renueven sus concesiones para uso de aguas nacionales.

El director de Administración del Agua del organismo de cuenca, Leonardo Valenzuela Baltazar, explicó que en el Estado hay alrededor de 3 mil concesiones vencidas, las cuales deben regularizarse para acceder a beneficios como subsidios en energía eléctrica o programas federales.

“A través de esta herramienta se podrán acceder a créditos y subsidios, como el PEUA [Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola], la tarifa agrícola que da CFE para un menor costo en cuanto a la energía eléctrica”, apuntó.

“Aquí lo interesante es que los 3 mil títulos de concesión que engloban, son los sectores primarios, básicamente”, dijo Valenzuela Baltazar.