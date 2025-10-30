$!Exhorta Conagua a productores y ayuntamientos de Sinaloa a renovar concesiones para uso de agua

El organismo de cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua exhortó a trabajadores del sector primario, así como a siete gobiernos municipales de Sinaloa, para que renueven sus concesiones para uso de aguas nacionales.
El director de Administración del Agua del organismo de cuenca, Leonardo Valenzuela Baltazar, explicó que en el Estado hay alrededor de 3 mil concesiones vencidas, las cuales deben regularizarse para acceder a beneficios como subsidios en energía eléctrica o programas federales.
“A través de esta herramienta se podrán acceder a créditos y subsidios, como el PEUA [Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola], la tarifa agrícola que da CFE para un menor costo en cuanto a la energía eléctrica”, apuntó.
“Aquí lo interesante es que los 3 mil títulos de concesión que engloban, son los sectores primarios, básicamente”, dijo Valenzuela Baltazar.
A fin de invitar a normalizar la situación de concesiones, la Conagua lanzó una campaña en la que se ofrece trámite gratuito para títulos vencidos entre el 1 de enero del 2017 y el 1 de marzo del 2025, campaña con validez hasta el 28 de abril del 2026.
Aunque el proceso es gratuito, la regularización de las concesiones tendrán un precio para el uso público urbano, que usan ayuntamientos y gobiernos estatales.
En el caso de los grupos agrícolas y pecuarios, la gratuidad de la concesión será para permisos de hasta 500 mil metros cúbicos.
“El uso público urbano y el uso en la acuacultura tienen un costo el trámite, el trámite al momento de tratarlo de presentar va a generar una liga para pago; el uso agrícola, el uso pecuario son totalmente gratuito, como es sector primario, no hay ningún costo”, comentó el funcionario de Conagua.