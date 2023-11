Que la ciudadanía evite salir a realizar compras durante el Buen Fin, y de hacerlo, que sean muy cuidadosos con lo que adquirirán, exhortó el Diputado local por el Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado de Sinaloa, Luis Javier de la Rocha Zazueta.

“Mi recomendación hacia este Buen Fin es que no sea un Buen Fin, la situación de cartera vencida en los bancos está incrementando fuertemente, las tasas de interés están fuera de control, yo les recomiendo que no vayan a hacer las compras ni utilicen sus tarjetas de crédito”, manifestó.

Puntualizó que si los ciudadanos tienen interés en adquirir algún producto, sean cuidadosos en cuanto a las ofertas que les presentan, pues dijo que más de la mitad de las promociones son falsas.

“Es engañosa la información que se maneja para que supuestamente sea apetitosa la oferta, no es cierto, ya he solicitado en varias ocasiones que la Profeco haga su trabajo, no tenemos redes de protección, autoridades para que hagan las inspecciones necesarias, están totalmente sueltos”.

En ese sentido, enfatizó que los próximo meses serán difíciles en la economía sinaloense, por lo que recomendó a que la población ahorre en la medida de lo posible.

“El próximo que viene es un año electoral, no va haber recursos, va a ser para que ustedes, en serio, con sinceridad y responsabilidad no gasten, ahórrenlo, para beneficio de sus familias”, sostuvo.