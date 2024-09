Dirigentes y militantes del Partido Acción Nacional en Sinaloa exhortaron a las autoridades locales a que diseñen protocolos de protección ciudadana, para afrontar jornadas como la del pasado 29 de agosto en Culiacán, cuando se registraron enfrentamientos entre militares con civiles armados en el municipio.

Silvia Ramírez López, dirigente municipal del partido, criticó que el pasado jueves, pese a que los hechos se dieron en la comunidad Paredones, en la zona rural al norte, en la mancha urbana se notó un desorden producto de la ausencia de autoridades.

“Ustedes vieron otra vez un centro colapsado, de estudiantes, ¿quiénes son los más afectados? Los estudiantes, los empleados quedaron tirados ahí a expensas de que alguien les de un raite y no lleguen a su casa”.

“Estamos exigiendo un protocolo de seguridad para este tipo de casos. Si tenemos un autogobierno y un Gobernador ausente, y un Presidente Municipal, cuando menos que tengan un protocolo en donde cuando pasen esos sucesos, automáticamente se activen señales de alarma”, requirió Ramírez López.

Planteó que en dicho protocolo se establezcan los sitios de resguardo, o las acciones que permitan el desalojo de las personas.

Lamentó que este tipo de hechos se normalicen entre la comunidad y las propias autoridades.

“No podemos seguir exponiendo de esa manera a la ciudadanía. No es el primero, no es el segundo, pero ya es el tercer. Fíjense cómo hemos caído hasta romantizar la situación, ahora es el 2.5, porque no estuvo tan cabr***n como estuvieron los otros dos”, expresó Silvia Ramírez.

Sadol Osorio Porras, Regidor de Culiacán, mencionó que tanto el Municipio como el Gobierno del Estado deben mantener una comunicación más clara con la ciudadanía acerca de lo que ocurre.

Advirtió que la falta de transparencia de las autoridades en torno a estos hechos, dan lugar a la desinformación, y mayor pánico.

“Hace falta, a la de ya, trabajar esa página oficial donde nos den las herramientas suficientes para tener certezas de nuestras vidas. No podemos vivir secuestrados, y sobre todo estos jueves, que ya la gente le tiene miedo”, criticó Sadol Osorio.