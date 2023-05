El presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Oner Lazcano López, exhortó a las autoridades a dejar de ‘chantajear’ a los productores de maíz y darles una resolución.

Después de que los agricultores levantaron el plantón de las instalaciones de Pemex, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López agendó para este viernes la reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya y los protestantes en la capital federal.

“No le sigan dando atole con el dedo, como todo mundo anda diciendo, pero más bien que les digan la verdad, porque si no creemos que se radicalizarían las manifestaciones si no se les da una solución pronta”, expresó el dirigente estatal de PRD en cuanto a la próxima reunión.

La prensa pidió su opinión sobre el supuesto chantaje de parte de las autoridades federales y estatales para que los productores se retiraran de la paraestatal.

“Deben de dejar de estar chantajeando porque yo creo que no es la solución de quién chantajea a quién, sino de buscar la solución”, invitó el Presidente del PRD en Sinaloa.

Según Lazcano López, hay líderes que actúan en base a conveniencias, quienes presuntamente apoyan al Gobierno y dejan a los agricultores a su suerte.

“Ojalá que los líderes que ven por los agricultores sean los que vayan a la discusión y no esos pseudo líderes que solo ven por sus intereses propios”.

Indicó que en la reunión deben de participar las tres partes involucradas en la comercialización del grano: los compradores, el Secretario de Gobernación y los agricultores.

Si la reunión no tiene resultados favorables, podría perjudicar la economía, no solo de los agricultores, sino también del estado y las familias sinaloenses.

“Las pérdidas podrían calcularse en 5 mil millones de pesos, el 12 por ciento del valor total de la producción, lo que a muchos productores podría llevar a la quiebra”, argumentó.

“Ojalá que no sea nada más como dijimos, que no sea nada más el chantaje y otra vez, no les vuelvan a cumplir porque ya habría efectos de gran magnitud, porque yo creo que ya los agricultores ya no les volvería a creer al Gobierno, si les vuelven a prometer y no les cumplen”.

La propuesta de PRD

Durante una conferencia de prensa, Lazcano López propuso la aplicación de la compra de toneladas de maíz a productores con siembras de entre 50 y 200 hectáreas, pues abarcaría a más del 80 por ciento de los agricultores, y casi el 60 por ciento de la producción total.

“Significaría ampliar el subsidio a 3 millones 500 mil toneladas de maíz más, o sea, de 1 millón 800 mil, más 3 millones 500 mil, consideramos lo más práctico y adecuado al alcance del Gobierno federal”, explicó.