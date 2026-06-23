Exhorta Presidenta Municipal a no ser partícipes en el robo de infraestructura pública

Ante la falta de infraestructura pública que termina en negocios de reciclaje, la Presidenta Municipal Interina de Culiacán, exhortó a la ciudadanía y a los propietarios de negocios de fierro viejo para no ser partícipes de la compra y venta de objetos sustraídos al Ayuntamiento, particularmente las tapas de alcantarillas.

La Alcaldesa, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que, si bien el Gobierno Municipal realiza su parte al reponer las piezas dañadas o faltantes, es necesario que la sociedad civil deje de alimentar el mercado negro de estos materiales.

“Como ciudadanos, hay que ser conscientes si nosotros hacemos el consumo de esto, sabemos que es algo que evidentemente fue sustraído de donde no debería”, compartió Ramos Villarreal.

Apeló a la ética de los comerciantes de chatarra para que rechacen materiales cuya procedencia sea el mobiliario urbano.

También informó que el registro de alcantarillas abiertas en la ciudad bajo los operativos de vigilancia y la coordinación con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, se tienen contabilizados menos de 10 reportes activos por falta de tapas o rejillas quebradas.

“Eran un poco menos de 10, no eran más de 10, igual se van reportando las que no tienen, las que están quebradas, pero no, al día de hoy no excede de 10”, señaló.

La Presidenta Municipal instó a la población a seguir colaborando con la autoridad mediante el reporte de cualquier desperfecto en las vialidades a los teléfonos de la oficina de la alcaldía.

Subrayó la importancia de denunciar estas fallas incluso en sectores por los que solo se transita, con el fin de prevenir accidentes y mantener la integridad del sistema pluvial.

Finalmente, al ser cuestionada sobre un posible cambio a materiales plásticos para inhibir el robo como ocurre en otras ciudades, indicó que se tendría que realizar una evaluación técnica, aunque por ahora se continúa utilizando el hierro tradicional para las reposiciones.