La Secretaría de Salud de Sinaloa hizo un llamado a la población que ya ha sido vacunada contra el Covid-19 para que continúe con la práctica de los cuidados básicos para protegerse de este virus y a su vez evitar contagiar a más personas.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, reiteró que el hecho de haber sido vacunados contra el Covid-19, así haya sido en dos o una dosis, no descarta a la persona que pueda contagiarse del virus SARS- CoV-2, dicha vacuna ayuda para que los síntomas no sean tan graves y se evite llegar a la hospitalización, pero no exenta del contagio y contagiar a los demás.

“Señalar que, no obstante como siempre lo hemos dicho, que ya tenemos la vacuna no podemos bajar la guardia sino al contrario, continuar toda la población con las medidas de prevención, de protección que todos ya hemos señalado y conocido, eso debe de continuar, la pandemia sigue, de tal manera que debemos también nosotros aprender a vivir con esto en tanto la pandemia desaparezca o no desaparezca y quede después como una enfermedad endémica parecido a la influenza y que haya la vacuna que anualmente se esté aplicando, todos lo podemos lograr desde luego, hay que estar atentos de ello”, explicó.

Fue enfático en el hecho de no bajar la guardia, y en que la vacuna es una herramienta más y el triángulo de la vida se tiene que utilizar siempre, llevarlo por delante: lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos, o gel alcoholado no menos de 70 por ciento de alcohol, el uso del cubrebocas.

“E indudablemente en lo posible cuidar la sana distancia, son medidas que están a la mano de nosotros y que no cuestan mucho más que la responsabilidad de hacerlo”, añadió.

El proceso de vacunación continúa en el estado, complementando el esquema de segundas dosis en adultos mayores, así como las primeras vacunas para personas de 50 a 59 años.