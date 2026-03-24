Exhorta SSPyTM a reforzar seguridad en el hogar y evitar redes sociales durante Semana Santa

Con el objetivo de garantizar un saldo blanco durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de su departamento de prevención, emitió una serie de recomendaciones para la protección de los hogares y la integridad física de las familias culiacanenses.

Sara Rodríguez García, trabajadora social del área de prevención de la SSPyTM, exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia antes de salir de la ciudad, haciendo especial énfasis en la seguridad domiciliaria para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Las recomendaciones que nosotros sugerimos a la población en general son, antes de salir de casa y vacaciones, asegurar puertas y ventanas”, señaló Sara Rodríguez.

Una de las advertencias más importantes realizadas por la funcionaria es evitar la difusión de vacaciones en tiempo real a través de redes sociales.

Sara Rodríguez señaló que publicar fotografías o la ubicación actual puede resultar contraproducente, ya que existen personas dedicadas a vigilar estas plataformas para identificar casas solas y cometer robos domiciliarios y la recomendación es compartir las experiencias una vez se haya regresado al hogar.

Asimismo, para prevenir incidentes y robos, se sugirió mantener persianas y cortinas totalmente cerradas para que extraños no puedan observar el interior de la vivienda, utilizar temporizadores para encender luces o radios durante las 24 horas, creando la percepción de que la casa está habitada.

También se recomendó asegurarse de cerrar correctamente las llaves de paso de agua y gas, así como desenchufar aparatos electrónicos, encargar la casa y las mascotas a vecinos o familiares de confianza, proporcionándoles un número de contacto para emergencias y al cargar el equipaje, se recomienda meter el vehículo a la cochera o acercarlo lo más posible a la entrada para evitar que personas ajenas noten la partida de la familia.

Para quienes viajarán por carretera, la SSPyTM recordó la importancia de revisar las condiciones mecánicas del vehículo como los niveles de aceite, agua y estado de llantas, además, subrayó que los menores deben viajar siempre en la parte trasera con cinturón de seguridad o en sillas especiales.

En playas y balnearios, Sara Rodríguez hizo un llamado enérgico a los padres de familia para no delegar el cuidado de niños pequeños a otros menores de edad.

“Nos ha tocado ver que se los encargan a los hermanitos y eso es muy peligroso; podría ocurrir una desgracia”, advirtió.

Entre otras medidas de seguridad en el agua se incluyen el uso de chalecos salvavidas, no ingresar al mar o albercas bajo los influjos del alcohol y evitar nadar si no se cuenta con los conocimientos necesarios.

Las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número 911 o acudir a los módulos mencionados, donde también se coordinan esfuerzos con Cruz Roja y Protección Civil.

Finalmente la Secretaría informó que, a partir del próximo jueves 3 de abril y hasta el domingo, se instalarán seis módulos de atención multidisciplinarios en puntos estratégicos de la ciudad.

Estos módulos contarán con la presencia de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, policías, tránsitos y personal de rescate acuático.

Los puntos de atención se ubicarán en:

- Parque Culiacán 87.

- Parque Constitución.

- Zoológico de Culiacán.

- Parque las Riberas.

- Parque Acuático.

- Centro de Barrio Lombardo Toledano.