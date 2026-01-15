$!Exige CEDH a autoridades esclarecer muerte de Fernando, estudiante asesinado a balazos en Culiacán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos urgió a las autoridades, en materia de seguridad, a esclarecer de manera pública y transparente el asesinato de Fernando Alan, estudiante de Derecho de 23 años, ocurrido la tarde del martes en Culiacán. Diferentes versiones sugieren que las circunstancias en que perdió la vida lo colocan como una presunta víctima colateral. De acuerdo con los hechos preliminares, Fernando Alan viajaba junto con Rosa Guadalupe, quien resultó herida también, en un automóvil Mazda 6 blanco cuando fueron alcanzados por disparos en la colonia Tierra Blanca, alrededor de las 16:40 horas.

En el lugar, presuntamente circulaba otro vehículo, un Honda Accord blanco, en el que viajaban civiles armados que huían perseguidos por elementos de la Guardia Nacional. “Yo creo que la autoridad, por el bien de toda la sociedad, sí debe salir y debe aclarar plenamente esta situación. Tenemos entendido que estudiaban los muchachos, que venían precisamente de la escuela”, exigió. Loza Ochoa subrayó que, de confirmarse que se trató de un error de la autoridad, sería el segundo caso reconocido públicamente en el contexto de la crisis de violencia que vive Sinaloa.