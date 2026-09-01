$!Exige colectiva acciones ante ‘crisis’ de violencia contra mujeres en Sinaloa

La colectiva feminista No se Metan con Nuestras Hijas pidió a la nueva administración estatal actuar de inmediato ante la crisis de violencia contra las mujeres que arrastra Sinaloa.

En un posicionamiento difundido este lunes, advirtió que las estrategias implementadas hasta ahora no han sido suficientes.

La organización aseguró que Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en víctimas de feminicidio durante 2026.

Además, de acuerdo con las cifras que cita la colectiva, 2025 cerró con un aumento de 89 por ciento en los asesinatos de mujeres, con 104 víctimas. Para este año, señala, ya son más de 50 feminicidios.

Escuinapa fue señalado como uno de los puntos más críticos.

La organización afirma que ese municipio tiene actualmente la tasa más alta de feminicidios en el estado, con 6.7 casos por cada 100 mil mujeres.

La colectiva pidió que se destinen recursos específicos para la Secretaría de las Mujeres y los Centros de Justicia para las Mujeres, además de reforzar la seguridad con perspectiva de género en Escuinapa, Culiacán, Guasave y Mazatlán.