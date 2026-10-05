$!Exige colectivo Madres en Lucha viáticos para búsquedas y atención a acciones urgentes presentadas por la ONU

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por su Regreso a Casa se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que liberen los viáticos para las familias que participan en jornadas de búsqueda y atiendan las acciones urgentes emitidas en casos de personas desaparecidas. Reynalda Pulido Chavira, fundadora y lideresa del colectivo, señaló que el viernes pasado personal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas les informó que no podía cubrir los viáticos para que las familias acudieran a las búsquedas, bajo el argumento de que se trataba de una actividad en la que dicha institución no había sido convocada.

La representante del colectivo cuestionó esa postura y sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde al Estado, por lo que, dijo, deben participar y asumir sus responsabilidades tanto las instituciones de atención a víctimas como las autoridades encargadas de la búsqueda. “Es algo que dices tú, ¿cómo dice la Comisión de Víctimas que nuestros desaparecidos son los vecinos y las búsquedas son una fiesta?”, cuestionó. Pulido Chavira identificó a Julio Manzanares, director de Atención a Víctimas, como el funcionario que les proporcionó esa información. También señaló que durante el encuentro el funcionario les habría dicho que la Organización de las Naciones Unidas no era su jefe.