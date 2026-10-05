$!Exige colectivo Madres en Lucha viáticos para búsquedas y atención a acciones urgentes presentadas por la ONU

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por su Regreso a Casa se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que liberen los viáticos para las familias que participan en jornadas de búsqueda y atiendan las acciones urgentes emitidas en casos de personas desaparecidas.
Reynalda Pulido Chavira, fundadora y lideresa del colectivo, señaló que el viernes pasado personal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas les informó que no podía cubrir los viáticos para que las familias acudieran a las búsquedas, bajo el argumento de que se trataba de una actividad en la que dicha institución no había sido convocada.
La representante del colectivo cuestionó esa postura y sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde al Estado, por lo que, dijo, deben participar y asumir sus responsabilidades tanto las instituciones de atención a víctimas como las autoridades encargadas de la búsqueda.
“Es algo que dices tú, ¿cómo dice la Comisión de Víctimas que nuestros desaparecidos son los vecinos y las búsquedas son una fiesta?”, cuestionó.
Pulido Chavira identificó a Julio Manzanares, director de Atención a Víctimas, como el funcionario que les proporcionó esa información. También señaló que durante el encuentro el funcionario les habría dicho que la Organización de las Naciones Unidas no era su jefe.
La activista afirmó además que existen casos que cuentan con acciones urgentes y que, desde su perspectiva, las autoridades estatales no han cumplido con las diligencias correspondientes.
Puso como ejemplo el caso de Neto, cuyo expediente, afirmó, cuenta desde hace meses con acciones urgentes que no han sido atendidas.
También cuestionó la actuación de la Fiscalía especializada en desapariciones, luego de un desacuerdo que, relató, sostuvo con la titular del área cuando reclamó por las condiciones en que las familias realizan las búsquedas.
“Es responsabilidad del Estado buscar, no mía. No es responsabilidad mía buscar. Es de ellos”, expresó.
Pulido Chavira señaló que las familias han recibido indicaciones para no acudir solas a las búsquedas, pero cuestionó que, al mismo tiempo, las instituciones no estén realizando, según su señalamiento, las acciones necesarias para garantizar la localización de sus familiares.
Durante la manifestación, el colectivo también denunció presuntas omisiones y pidió una rendición de cuentas de las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda y atención a víctimas.
La lideresa informó que ya existe un amparo promovido contra la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda, presentado en 2025, y adelantó que promoverán nuevamente otro recurso legal contra la Comisión de Víctimas.
Asimismo, acusó que se estarían solicitando apoyos a nombre del colectivo para beneficiar a otro grupo de búsqueda, situación que, dijo, también será incluida en sus exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
Las integrantes del colectivo permanecieron en Palacio de Gobierno y señalaron que buscarían ser atendidas por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para plantearle directamente sus demandas.
Entre sus principales peticiones están el cese de lo que consideran discriminación hacia el colectivo, la liberación de viáticos para las búsquedas relacionadas con acciones urgentes y la intervención de las autoridades estatales para garantizar que las instituciones cumplan con sus responsabilidades.
“Necesitamos que la gobernadora solucione esta situación”, manifestó Pulido Chavira.