Exige Coparmex dar ‘facultades’ de actuación a militares en Sinaloa ante falta de policías

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta exigió a los gobiernos estatal y federal modificar la estrategia de seguridad y otorgar mayores facultades de actuación a los militares desplegados en las calles como respuesta a la falta de policías estatales y municipales en medio de la crisis de violencia.

En rueda de prensa, la dirigente empresarial sostuvo que la presencia de las fuerzas armadas ha servido para contener la inseguridad, pero no para garantizar condiciones de seguridad a la población.

“Somos un estado militarizado, sin embargo, no somos un estado que vive seguridad. Vivimos contención nada más”, expresó.

Reyes Zazueta señaló que los militares deben contar con atribuciones que les permitan responder ante determinados delitos y brindar auxilio inmediato a la ciudadanía, sin depender de instrucciones que retrasen su intervención.

Como ejemplo, relató que una persona cuyo bebé sufría convulsiones solicitó apoyo a militares para que le permitieran avanzar por un retén, pero estos no pudieron hacerlo porque tenían instrucciones de permanecer en el lugar.

Aclaró que su señalamiento no busca responsabilizar a los elementos castrenses, sino cuestionar las limitaciones bajo las que operan y la falta de corporaciones policiales capaces de atender las emergencias.

“Si ellos van a estar en la calle, en esa contención de la seguridad, pues vamos a darle ciertos privilegios o facultades, más bien, debemos de darles facultades a ellos para que puedan reaccionar y sean más eficientes su trabajo”, sostuvo.

La dirigente también cuestionó que, pese al despliegue militar, se registren hechos violentos cerca de los puntos donde se encuentran los elementos de seguridad.

Consideró que la estrategia debe incluir el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como de la Fiscalía General del Estado, a la que señaló de estar rebasada.

Por ello, pidió que el presupuesto destinado a las corporaciones policiales se duplique, como mínimo, para mejorar las condiciones laborales, ampliar el personal y recuperar la capacidad de respuesta.

Advirtió que la falta de seguridad y de aplicación de la justicia afecta la confianza de los ciudadanos y las condiciones para atraer inversiones a Sinaloa.

“Si no hay policía estatal, ni municipal, la fiscalía está rebasada. ¿Qué señal estamos mandando a la sociedad? ¿que tienen permiso permiso de cometer faltas porque no va a haber una justicia que se aplique?”, cuestionó.

También consideró que los gobiernos municipales y estatal deben gestionar mayores recursos ante la Federación para atender la crisis de seguridad, en lugar de limitarse a anunciar acciones que no resuelvan las deficiencias estructurales.