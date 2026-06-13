Exige Coparmex declaratoria de emergencia ante crisis de inseguridad y asfixia económica en Sinaloa

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa lanzó un llamado a las autoridades estatales para que se reconozca formalmente el estado de emergencia que atraviesa la entidad y mejorar la economía.

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, compartió que la escalada de violencia, manifestada en el aumento de homicidios y el robo de vehículos, ha generado un clima de miedo que mantiene a la ciudadanía resguardada, impactando directamente en la actividad comercial y el consumo local.

“Necesitamos que el gobernador declare esto de emergencia para que otros entremos, pero como no hay voluntad para eso, entonces por eso he dicho que parece que nos quieren ver destruidos”, señaló Reyes Zazueta.

Ante este escenario, el sector privado ha modificado sus exigencias hacia los tres niveles de gobierno y, en lugar de solicitar prórrogas o diferimientos en el pago de impuestos, la cámara empresarial demanda ahora la condonación total de los mismos.

La presidenta de la confederación compartió que se impide que el sector empresarial pueda negociar convenios o acceder a condiciones crediticias especiales con las instituciones bancarias, las cuales requieren el decreto de emergencia para activar mecanismos de apoyo.

“Queremos que nos condonen los impuestos porque lo que hemos pagado correctamente en toda esta narcopandemia, no lo hemos visto en seguridad y mucho menos en servicios públicos, entonces ahorita la condonación, porque es un reto mantener abiertos los negocios y mantener los empleos de la gente”, informó.

El argumento central es que las contribuciones realizadas durante el periodo de crisis no se han traducido en mejoras tangibles en seguridad pública ni en servicios básicos, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales mientras se intenta mantener a flote los empleos y los establecimientos.

Respecto a la administración estatal actual, el sector empresearial calificó como insuficiente la gestión de la gubernatura interina.

Tras solicitar una audiencia con la titular del Ejecutivo, los empresarios concluyeron que no existe una instrucción clara para atender de manera efectiva a los sectores productivos o sociales.

Las acciones gubernamentales han sido descritas como simulaciones y actos de presencia en zonas afectadas que carecen de propuestas operativas para frenar el deterioro económico.

El impacto de la crisis se extiende también al rubro demográfico y de bienes raíces, ya que se ha detectado un desplazamiento de empresarios que optan por invertir fuera del estado, así como el abandono de comunidades en las zonas serranas debido a la falta de oportunidades y la inseguridad.

En lo que respecta al sector inmobiliario, la actividad de ventas y rentas registra una contracción sostenida desde inicios de 2025, agravada por el temor de que grupos delictivos se apropien de las propiedades disponibles en el mercado.