$!Exige Coparmex Sinaloa localización con vida del Padre Clemente Morales y atención para todos los desaparecidos

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Sinaloa, manifestó su profunda preocupación por la desaparición del Padre Clemente Morales Topete y exigió a las autoridades competentes actuar de manera inmediata, coordinada y con todos los recursos disponibles para lograr su pronta localización con vida.
A través de un comunicado, el organismo empresarial externó su solidaridad con los familiares del sacerdote, con el obispo de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, con los sacerdotes de la Diócesis y con toda la comunidad católica.
De acuerdo con información proporcionada por la Diócesis de Culiacán, el Padre Clemente fue visto por última vez el sábado 24 de octubre alrededor de las 16:00 horas, tras acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán.
Coparmex Sinaloa reconoció y agradeció la solidaridad de la ciudadanía que ha compartido la ficha de búsqueda del presbítero, destacando que esto demuestra que la sociedad sigue siendo sensible al dolor ajeno y que no ha perdido la capacidad de unirse aun en medio de la violencia. Sin embargo, enfatizó que “cada minuto cuenta y las primeras horas son determinantes”.
Alerta por cifras de personas privadas de la libertad
El sector empresarial enfatizó que la exigencia de justicia no termina con este caso en particular, sino que debe recordar a las miles de familias sinaloenses que llevan meses o años buscando a sus seres queridos.
Según las cifras presentadas por el organismo, del 9 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2026 se han contabilizado en Sinaloa 4,525 personas privadas de la libertad, lo que representa un promedio de 5.8 casos diarios.
“Detrás de cada una de estas cifras hay un nombre, un rostro, una historia y una familia cuya vida cambió para siempre. No podemos permitir que el paso del tiempo convierta una desaparición en una carpeta de investigación olvidada”, sentenció el organismo patronal.
Por ello, demandaron a las autoridades que, con la misma urgencia con la que se solicita la localización del Padre Clemente, se revisen, reactiven y dé seguimiento efectivo a todas las carpetas de investigación, especialmente las de familias que llevan meses o años sin avances.
En el documento, Coparmex Sinaloa remarcó que la búsqueda de una persona no debe depender de su profesión, su reconocimiento público o la atención mediática que reciba.
“No puede haber desaparecidos de primera ni de segunda. No puede haber familias que reciban atención y otras que permanezcan esperando indefinidamente... Todas las vidas tienen el mismo valor y todas las familias merecen la misma atención, la misma urgencia y el mismo compromiso de las instituciones”, puntualizaron.
Finalmente, recordaron que la responsabilidad de buscar, investigar y esclarecer los hechos corresponde al Estado. Aunque la solidaridad ciudadana es indispensable, remarcaron que esta nunca puede sustituir las obligaciones de las autoridades.
“Hoy levantamos la voz por el Padre Clemente y por cada una de las personas desaparecidas en Sinaloa. Porque la urgencia de encontrar a uno debe ser la misma urgencia de encontrarlos a todos”, concluye el comunicado.