$!Exige Coparmex Sinaloa localización con vida del Padre Clemente Morales y atención para todos los desaparecidos

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Sinaloa, manifestó su profunda preocupación por la desaparición del Padre Clemente Morales Topete y exigió a las autoridades competentes actuar de manera inmediata, coordinada y con todos los recursos disponibles para lograr su pronta localización con vida.

A través de un comunicado, el organismo empresarial externó su solidaridad con los familiares del sacerdote, con el obispo de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, con los sacerdotes de la Diócesis y con toda la comunidad católica.

De acuerdo con información proporcionada por la Diócesis de Culiacán, el Padre Clemente fue visto por última vez el sábado 24 de octubre alrededor de las 16:00 horas, tras acudir a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

Coparmex Sinaloa reconoció y agradeció la solidaridad de la ciudadanía que ha compartido la ficha de búsqueda del presbítero, destacando que esto demuestra que la sociedad sigue siendo sensible al dolor ajeno y que no ha perdido la capacidad de unirse aun en medio de la violencia. Sin embargo, enfatizó que “cada minuto cuenta y las primeras horas son determinantes”.