Exige CSE replantear estrategia de seguridad en Sinaloa: ‘Ya no podemos seguir permitiendo y viviendo esta situación’

CULIACÁN._ El Consejo Sinaloense de Empresarios urgió al Gobierno del Estado y la Federación a replantear la estrategia de seguridad ante la continuidad de hechos violentos en Culiacán y Mazatlán, y planteó elevar hasta el triple el presupuesto de seguridad para 2027, aumentar el número de policías y fortalecer a la Fiscalía General del Estado.

El llamado ocurre un día después del ataque registrado en un restaurante de Culiacán donde hirieron a siete personas y una más murió, hecho que, para el empresario Luis Osuna Vidaurri, presidente del CSE, representa un retroceso en la recuperación de la confianza de la sociedad y del sector empresarial.

“Retrocedimos muchísimo de lo poco que habíamos avanzado y lo que pasó ayer no tiene nombre”, señaló en entrevista.

El empresario manifestó su solidaridad con las familias de las personas afectadas y con los propietarios del establecimiento, y sostuvo que este tipo de hechos tienen un impacto en empresarios y ciudadanos, particularmente en quienes acuden a restaurantes y otros negocios.

“La sociedad sinaloense, los empresarios, ya no podemos seguir permitiendo y viviendo esta situación”, expresó.

Ante ello, Osuna Vidaurri hizo un llamado a la Gobernadora interina Graciela Domíguez Nava para que actúe rápidamente y se revise nuevamente la estrategia de seguridad, pues señaló que, aunque existe presencia de fuerzas federales en Sinaloa, los hechos violentos continúan.

“A pesar de que contamos con el apoyo de la Federación, con muchos efectivos que están arribando a Mazatlán, a Culiacán, pues sigue esta escalada de violencia que no para”, dijo.



ADVIERTEN POR MAZATLÁN

Además de Culiacán, el sector empresarial mantiene especial preocupación por Mazatlán, donde Osuna Vidaurri señaló que existe una escalada de violencia que requiere una atención urgente de las autoridades.

Dijo que el llamado para reforzar la seguridad en ese municipio ya había sido planteado anteriormente a la Federación y reconoció que actualmente existe un despliegue de fuerzas de seguridad.

Sin embargo, señaló que la presencia de elementos no ha evitado que continúen registrándose hechos violentos.

“Vemos un despliegue de la fuerza pública en Mazatlán, pero siguen sucediendo cosas. Eso quiere decir que hay algo que se tiene que corregir en la estrategia de seguridad”, sostuvo.



PROPONEN TRIPLICAR PRESUPUESTO

Osuna Vidaurri informó que el Consejo Sinaloense de Empresarios ya presentó al Gobierno del Estado una propuesta relacionada con el presupuesto de seguridad que se ejercerá en 2027.

Explicó que el planteamiento empresarial contempla tanto un incremento en los recursos como una propuesta sobre las áreas en las que deberían ser utilizados, entre ellas las fiscalías y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas.

“Nosotros hemos, como en el Consejo Sinaloense de Empresarios, planteado a Gobierno del Estado inmediatamente revisar el presupuesto de seguridad”, señaló.

El presidente del organismo sostuvo que Sinaloa enfrenta una carencia de policías municipales y estatales, por lo que consideró insuficiente depender únicamente del despliegue de elementos federales.

“Las ciudades no cuentan con una policía municipal adecuada, no contamos con los efectivos en una policía estatal, tenemos que duplicarnos al menos”, afirmó.

También señaló deficiencias en la capacidad de la Fiscalía General del Estado para atender la carga de investigaciones.

“La Fiscalía está totalmente rebasada, no tiene margen operativo”, dijo.

Por ello, planteó que los recursos destinados a seguridad deben incrementarse de manera considerable.

“Elevarlo, doblarlo, o sea, duplicarlo, pues, duplicar el presupuesto o triplicarlo. Triplicarlo”, manifestó.

El empresario sostuvo que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una condición para el desarrollo económico del estado.

“Si no hay seguridad, no existen las condiciones para poder que un Estado se desarrolle. Entonces, sin seguridad no existe nada”, expresó.



PIDEN QUE SEGURIDAD SEA PRIORIDAD

Cuestionado sobre el papel que deben asumir los gobiernos municipales frente a la situación de violencia, Osuna Vidaurri señaló que la responsabilidad debe involucrar a los distintos niveles de gobierno.

Consideró que los ayuntamientos tienen limitaciones para incidir por sí solos en una estrategia de seguridad de alcance estatal y federal, por lo que insistió en que debe existir coordinación.

El empresario también pidió que la seguridad sea colocada como la principal prioridad del Gobierno estatal.

“La tarea más grande, más bien, la tarea más grande, el tema de seguridad, no el tema electoral. El tema de seguridad. Esa debe de ser la prioridad número uno de la Gobernadora”, señaló.



RECLAMAN REACTIVAR EL CESP

Otro de los reclamos del sector empresarial es la reactivación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, órgano ciudadano que participa en asuntos relacionados con la seguridad en Sinaloa.

Osuna Vidaurri fue cuestionado sobre los señalamientos de que el Consejo solamente sesionó una vez durante 2025 y que no sesionó durante 2024, pese al inicio de la crisis de violencia en septiembre de ese año.

También se le preguntó sobre la renovación pendiente de sus integrantes.

El empresario consideró que la falta de sesiones debe ser atendida y planteó que nuevamente se convoque a una mesa de seguridad con la participación de ciudadanos, consejeros y autoridades estatales.

“Eso por sí mismo habla, el no quererse reunir con un Consejo ciudadano para ver la seguridad del Estado, pues ya eso ahí la dejo”, expresó.

Osuna Vidaurri dijo esperar que la Gobernadora atienda esta mesa y que se recupere la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la seguridad pública.

“Si hacemos equipo entre ciudadanía y gobierno, las cosas van a mejorar, nos ocupamos, tenemos que ayudar entre todos”, sostuvo.

Respecto a la renovación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el integrante del CSE señaló que el primer requisito debe ser la voluntad de sesionar y de que las autoridades participen en la mesa de seguridad.

Después, dijo, debe concretarse la renovación de los consejeros.

Para el sector empresarial, agregó, quienes integren este órgano ciudadano deben tener una trayectoria que les permita participar en los asuntos de seguridad sin compromisos ajenos a su función.

“Personas que no tengan compromisos más que el único compromiso debe ser Sinaloa y la seguridad de los sinaloenses”, planteó.

El empresario insistió en que la situación que atraviesa el estado requiere una participación conjunta de autoridades y sociedad, así como una revisión de las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir e investigar los delitos.