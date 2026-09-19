Exige Erika Sánchez disculpa pública a Diputada morenista que negó feminicidios en Escuinapa

La regidora del PRI en el Cabildo de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, exigió una disculpa pública a la Diputada local de Morena, Rosario Sarabia Soto, por sus declaraciones sobre los asesinatos de mujeres registrados en Escuinapa.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este sábado, Sánchez Martínez cuestionó que la legisladora afirmara que los casos registrados en ese municipio no corresponden a feminicidios y los relacionara con la presunta pertenencia de las víctimas a grupos delincuenciales.

“Quiero aprovechar por las recientes declaraciones de la diputada Rosario Sarabia Soto para exigirle desde este Cabildo primero una disculpa pública, una disculpa pública para todas las mujeres”, expresó la regidora priista.

Sánchez Martínez señaló que en los últimos dos años el Cabildo ha abordado en distintos momentos acciones relacionadas con la protección de las mujeres y la eliminación de la violencia de género, por lo que consideró preocupantes las declaraciones de la legisladora.

“Es una tristeza tener esa calidad de representantes populares en Sinaloa que no tienen la mínima preparación, ni con perspectiva de género, ni tampoco sentido común para ejercer el puesto que actualmente ostentan”, manifestó.

La regidora sostuvo que las declaraciones de Sarabia contradicen el trabajo realizado durante años por colectivos de mujeres y las acciones emprendidas por autoridades para atender la violencia contra las mujeres.

El señalamiento ocurre luego de que Sarabia Soto, diputada por el Distrito 24, que comprende Escuinapa, Rosario y Concordia, respondiera en redes sociales a ciudadanos que cuestionaron los asesinatos de mujeres registrados en Escuinapa.

La legisladora afirmó que esos casos no corresponden a feminicidios porque no se habrían cometido por razón de género, sino que estarían relacionados con circunstancias particulares como la pertenencia de las víctimas a grupos delincuenciales.

Sarabia Soto señaló que su postura se basaba en información que había sido dada a conocer públicamente por la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, Sánchez Martínez también llamó a fortalecer desde el Ayuntamiento los protocolos y acciones afirmativas para la protección de las mujeres, particularmente a través de la nueva Comisión de Igualdad del Cabildo.