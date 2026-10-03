Exige Erika Sánchez licencia definitiva de Juan de Dios Gámez como Alcalde de Culiacán

CULIACÁN._ Que Juan de Dios Gámez Mendívil presente su licencia definitiva como Alcalde de Culiacán, para que el Congreso del Estado pueda definir un sustituto, exigió Erika Sánchez Martínez.

La regidora del PRI señaló que el hecho de que Gámez Mendívil no haya dejado el cargo de manera definitiva genera incertidumbre sobre la conducción del Gobierno municipal y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento.

“Él tiene que darle la cara a Culiacán... tiene él que asumir responsablemente también la decisión de dejar el cargo definitivamente”, dijo.

Sánchez Martínez sostuvo que Gámez Mendívil debe tomar la decisión de separarse definitivamente del cargo, particularmente por los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia estadounidense.

“Hoy el obstáculo para que podamos tener una Presidencia sustituta es Juan de Dios Gámez, porque él no ha presentado su licencia definitiva y tiene vigente una licencia temporal”, afirmó.

Gámez Mendívil solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación penal junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. El documento lo señala por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

La licencia fue aprobada por el Cabildo y Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora, asumió como Presidenta Municipal provisional.

Gámez Mendívil mantiene la posibilidad de regresar al cargo mientras su separación continúe bajo el esquema temporal.

La regidora cuestionó esa posibilidad, dado que el Ayuntamiento no tiene certeza sobre quién estará al frente en los próximos meses.

“No sabes el día de mañana si va a amanecer en el cargo”, expresó.

Sánchez Martínez comparó esta situación con los cambios recientes en el Gobierno del Estado, primero con Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina y posteriormente con Graciela Domínguez Nava.

“¿Cuál ha sido el cambio en la tranquilidad? Al contrario, pregúntenle a los mazatlecos que hoy tienen la realidad que durante dos años ha tenido Culiacán”, cuestionó.

Los relevos por sí mismos no resuelven los problemas de fondo, afirmó, si no se traducen en cambios en la vida cotidiana de los ciudadanos.

“De nada nos sirve tener autoridades que nada más hacen parecer al Gobierno funcional”, señaló.

Gámez Mendívil llegó a la Alcaldía en junio de 2022, cuando el Congreso del Estado lo designó presidente municipal sustituto tras la separación de Jesús Estrada Ferreiro.

En 2024 dejó nuevamente el cargo para participar en el proceso electoral y posteriormente regresó a la Presidencia Municipal. Ese mismo año ganó la elección para encabezar el Ayuntamiento durante el periodo 2024-2027.