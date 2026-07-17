Exige Erika Sánchez mayor autonomía y atención a crisis de seguridad en Culiacán

CULIACÁN._ Durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, se realizó un balance de gestión y se criticó la conducción actual del Ayuntamiento, señalando una falta de resultados tangibles en materia de autonomía y atención a crisis de seguridad.

La regidora Erika Sánchez Martínez manifestó que, tras más de 20 meses de gobierno y decenas de sesiones de trabajo, ha presentado cerca de 40 iniciativas y propuestas enfocadas principalmente en el fortalecimiento de la seguridad pública y la reactivación económica.

“Es importante advertir el daño e impacto que ha tenido nuestra niñez, particularmente con tanta violencia”, señaló.

La edil lamentó que gran parte de estos proyectos permanezcan en la congeladora administrativa, lo que a su juicio demuestra que la situación actual del municipio no se debe a la falta de ideas, sino a la falta de voluntad política para aplicarlas.

Sánchez Martínez subrayó que el Municipio ha perdido autonomía, sugiriendo que desde la Presidencia se han priorizado proyectos electorales o la protección de ciertas figuras de autoridad por encima de la integridad de los ciudadanos.

Asimismo, cuestionó que la programación presupuestal se mantenga casi sin cambios a pesar de las urgencias que dictan los hechos violentos en la capital sinaloense.

En el marco de las recientes campañas municipales sobre la explotación infantil en los cruceros, Sánchez Martínez aclaró que este es un problema añejo y conocido por todos los integrantes del cuerpo de regidores.

Destacó además la importancia de las nuevas comisiones enfocadas en la familia y la igualdad de género para dar seguimiento a este delito, pero advirtió que la responsabilidad principal recae en las instituciones de seguridad.

Al respecto, propuso formalizar una estrategia de coordinación que permita utilizar las cámaras de videovigilancia de la ciudad para detectar en tiempo real la presencia de menores laborando en la vía pública.

Según el planteamiento, esto permitiría una reacción inmediata de las unidades especializadas, optimizando la atención que actualmente se brinda de manera reactiva a través de denuncias ciudadanas.

Finalmente, la regidora abordó el impacto de la violencia en el sector educativo, recordando que el ciclo escolar pasado se vio afectado por la inseguridad y propuso que durante el actual periodo de receso se realice un diagnóstico profundo de las escuelas del municipio.

Su planteamiento incluye la creación de un fondo municipal destinado a mejorar la infraestructura educativa, con especial énfasis en la construcción de bardas perimetrales para proteger a los alumnos ante la frecuencia de enfrentamientos armados en diversos sectores.

“Es necesario porque son incesantes las balaceras que se dan y se pueden dar en cualquier punto”, compartió.

Sánchez Martínez instó a la autoridad municipal a no limitarse a gestionar apoyos ante otros niveles de gobierno, sino a asumir una responsabilidad directa para garantizar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje de la niñez culiacanense.