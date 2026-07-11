Exige Erika Sánchez que Rocha Moya y Gámez no regresen a sus cargos

CULIACÁN._ Durante una sesión ordinaria de Cabildo este sábado, la regidora priista Erika Sánchez Martínez exigió que Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil no regresen a sus cargos y presenten su licencia definitiva como Gobernador de Sinaloa y Alcalde de Culiacán, respectivamente.

La edil afirmó que esta semana se cumplieron 22 meses de la crisis de violencia en el estado y acusó a los gobiernos estatal y federal de actuar “como si no estuviera pasando nada”.

“No merecen regresar y sepan, estamos listos para seguir defendiendo a nuestras familias... y no solo no queremos que vuelvan por el bien de Sinaloa, les exigimos que presenten su licencia definitiva”, sentenció.

Sánchez Martínez consideró que Rocha Moya y Gámez Mendívil perdieron la confianza de la ciudadanía y, aunque no exista una sentencia en su contra, tras haber sido señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, no deberían volver a ocupar sus cargos.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía conoce cómo inició el conflicto y rechazó que autoridades señaladas por ella pretendan asumirse como víctimas, en alusión a la última publicación de Rocha Moya en el que negó versiones periodísticas que lo ubicaban bajo resguardo de fuerzas federales y acusó ser víctima de calumnias.

“Aquí todos sabemos cómo empezó esta guerra. Sabemos los montajes que hicieron y qué autoridades estuvieron involucradas y de ninguna manera vamos a permitir que hoy vengan a presentarse como víctimas”, expresó.

“El servicio público exige estándares mucho más altos que la simple ausencia de una sentencia. Abusaron del poder y perdieron la confianza. El daño es irreversible hacia la gente y hacia la credibilidad de las instituciones. No merecen regresar y, por el bien de Sinaloa, les exigimos que presenten su licencia definitiva”.

La regidora afirmó que las verdaderas víctimas son las miles de familias afectadas por la violencia, al mencionar a personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, víctimas de robo de vehículos y de feminicidio.

“¿Quiere hablar de víctimas? Ahí están las más de 3 mil familias en luto. Ahí están las más de 4 mil familias que hoy buscan a un ser querido. Ahí están las miles de familias desplazadas. Ahí están las casi 11 mil familias víctimas de robo de vehículo”, dijo.

Asimismo, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República investigar los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses y acusó al Gobierno federal de proteger políticamente a los involucrados al no esclarecer el caso.

“Reservar la información y negar nuestra realidad está muy lejos de proteger las relaciones bilaterales; pareciera más bien que están protegiendo políticamente a sus funcionarios”, señaló.