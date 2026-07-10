Exige Graciela Domínguez congruencia al PAN ante denuncias por campaña anticipada

Tras las recientes acusaciones de actos anticipados de campaña presentadas por el Partido Acción Nacional, la Diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava respondió instando a la dirigencia del blanquiazul a actuar con imparcialidad y firmeza frente a las posibles faltas cometidas dentro de su propia estructura política.

Exhortó al partido opositor a demostrar coherencia denunciando también a figuras de su coalición, mencionando específicamente la presencia de propaganda de la Diputada local, Roxana Rubio en diversas zonas del Estado.

“Nos acusan, pero yo convoco al PAN A que le meta una denuncia a Roxana Rubio. Yo he visto bardas de Roxana Rubio en todo el Estado”, informó Domínguez Nava.

Subrayó que el actuar del PAN carece de sustento y parece responder más a una estrategia política que a un verdadero interés por la legalidad electoral.

Bajo esta lógica, planteó que si la oposición considera que la presencia en espacios públicos constituye una infracción, deberían proceder con el mismo rigor contra sus propios militantes y colores.

Descartó de manera tajante la posibilidad de iniciar contradenuncias o procesos legales similares, argumentando que no pretende invertir tiempo en dinámicas que considera distracciones del trabajo territorial de su movimiento.

“No voy a perder tiempo en eso porque no me parece que nosotros como movimiento no hay que distraernos en eso, pero ellos sí”, señaló.

En su defensa, señaló que la naturaleza de su organización política es la de un partido en constante movimiento, lo cual implica mantener una cercanía permanente con la ciudadanía en las calles.

Criticó que la oposición intentó judicializar estas acciones, atribuyendo dicha postura a una falta de entendimiento sobre las formas de hacer política fuera de las estructuras burocráticas.

Aseguró que su participación en el actual proceso electoral se mantendrá fiel a los principios de austeridad dictados por su partido, utilizando recursos propios y evitando el gasto excesivo de recursos.