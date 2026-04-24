$!Exige Intercamaral Culiacán apoyos fiscales y justicia para víctimas de robo; piden sensibilidad a las autoridades

Ante el complejo escenario económico y social que atraviesa la capital sinaloense, el Consejo Intercamaral de Culiacán lanzó un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para implementar acciones que protejan el empleo y brinden condiciones de justicia a la ciudadanía.
A través de un comunicado emitido este 24 de abril de 2026, los organismos empresariales que integran el consejo enfatizaron que la estabilidad de la ciudad depende de decisiones firmes y con sensibilidad social por parte de los gobernantes.
La primera de las demandas se centra en el ámbito municipal, ya que en coordinación con la Comisión de Comercio, Servicios y Turismo, la Intercamaral solicitó formalmente al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y al Cabildo de Culiacán la continuidad de los estímulos fiscales en el impuesto predial durante todo el ejercicio 2026.
La propuesta empresarial incluye la permanencia de los descuentos por pronto pago durante todo el año y un modelo de pago específico para que contribuyentes con rezagos puedan regularizarse.
El comunicado informó que cada peso que las empresas ahorran en cargas fiscales hoy, puede traducirse directamente en empleos que se conservan mañana.
En el plano legislativo, el sector productivo urgió al Congreso del Estado de Sinaloa a dar celeridad a una iniciativa que busca corregir lo que califican como una situación injusta.
El Consejo Intercamaral impulsa una reforma para que las víctimas de robo de vehículos no sean obligadas a pagar costos adicionales por conceptos de arrastre y pensión al momento de recuperar su patrimonio.
Solicitó que la iniciativa sea turnada de inmediato a comisiones para su análisis y aprobación, evitando que el ciudadano sea castigado económicamente tras haber sufrido un delito.
El exhorto fue dirigido de manera directa tanto al Presidente Municipal como a las y los diputados locales, a quienes se les pidió actuar con celeridad y responsabilidad.
La Intercamaral concluyó manifestando que, aunque las empresas están listas para seguir sosteniendo la economía de Culiacán, no pueden hacerlo sin el respaldo decidido de sus autoridades.