$!Exige Intercamaral Culiacán apoyos fiscales y justicia para víctimas de robo; piden sensibilidad a las autoridades

Ante el complejo escenario económico y social que atraviesa la capital sinaloense, el Consejo Intercamaral de Culiacán lanzó un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para implementar acciones que protejan el empleo y brinden condiciones de justicia a la ciudadanía.

A través de un comunicado emitido este 24 de abril de 2026, los organismos empresariales que integran el consejo enfatizaron que la estabilidad de la ciudad depende de decisiones firmes y con sensibilidad social por parte de los gobernantes.

La primera de las demandas se centra en el ámbito municipal, ya que en coordinación con la Comisión de Comercio, Servicios y Turismo, la Intercamaral solicitó formalmente al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y al Cabildo de Culiacán la continuidad de los estímulos fiscales en el impuesto predial durante todo el ejercicio 2026.

La propuesta empresarial incluye la permanencia de los descuentos por pronto pago durante todo el año y un modelo de pago específico para que contribuyentes con rezagos puedan regularizarse.