Exige Intercamaral de Culiacán se les deje participar en discusión del presupuesto en seguridad 2026

La Intercamaral de Culiacán exigieron al Congreso del Estado que se les permita participar directamente en la revisión y discusión del presupuesto de seguridad para 2026, ante la creciente violencia que afecta a la ciudadanía y al sector productivo.

Los representantes empresariales advirtieron que, según información preliminar, el presupuesto destinado a seguridad podría mantenerse igual que el año anterior o incluso presentar un recorte mínimo.

“Nosotros queremos sentarnos, convocar a los senadores, a los Diputados, al Gobernador, a que nos sentemos a revisar ese presupuesto, porque nos han comentado, porque hemos estado muy atentos a ese movimiento de información que el presupuesto viene igual o creo que con un porcentaje mínimo menos y yo creo que ahorita no podemos permitir ni una coma menos”, afirmó Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex.

Subrayaron que, aunque se han destinado recursos extraordinarios durante la crisis de violencia para reforzar la seguridad, la percepción de la ciudadanía sigue siendo de vulnerabilidad.

Por ello, insistieron en que su participación no sea solo informativa, sino que se les incluya en la definición de proyectos, estrategias y destino de los recursos, para garantizar transparencia y eficiencia.

“También estamos exigiendo que nosotros queremos participar en la transparencia, en revisar que esos dineros realmente se vayan a lo que es los proyectos de seguridad. Queremos que nos hagan partícipes y no que nada más vengan como un acto de información donde toman decisiones a lo corto y que no están viendo lo que la ciudadanía está sufriendo”, reiteró Reyes Zazueta.

“Ya no estamos dejándole en las manos del gobierno, las decisiones. Queremos trabajar con ellos, porque necesitamos trabajar con ellos”, manifestó.

Además, hicieron énfasis en la necesidad de fortalecer la policía de proximidad y los cuerpos estatales y municipales, asegurando condiciones laborales dignas y salarios competitivos, ante la deserción y los riesgos que enfrentan los elementos de seguridad.

“No es posible que ahorita hablen de que estamos reclutando elementos de seguridad. ¿Quién en su sano juicio va a quererse a inscribir para que lo maten? ¿Quién en su sano juicio va a ir a dar su vida por 17 mil pesos? ¿Quién en su sano juicio va a quererse sumar a esas filas cuando ni el gobierno le importa cómo fortalecer esas policías”, subrayaron.

Informaron que están a la espera del desglose del presupuesto extraordinario, prometido por la Diputada Teresa Guerra Ochoa, con el objetivo de analizarlo y presentar propuestas concretas antes del 15 de noviembre.