Exige Jesús Ibarra a Morena corregir ‘error’ en encuesta estatal; lugar fue sustituido por Omar López, acusa

Jesús Ibarra Ramos, Diputado federal con licencia, pidió a Morena aclarar los resultados de la encuesta para definir la coordinación estatal del partido en Sinaloa, pues su nombre debió aparecer en lugar del de Omar López Campos.

“Que se aclare ese error que se cometió al cambiar el nombre de Jesús Ibarra y poner el nombre de Omar López Campos”, señaló.

En la medición difundida por Morena, López Campos aparece en el sexto lugar, detrás de Imelda Castro Castro, Gerardo Vargas Landeros, Estrella Palacios Domínguez, María Teresa Guerra Ochoa y Graciela Domínguez Nava.

“Nosotros somos el segundo hombre mejor posicionado en Sinaloa y no es Jesús Ibarra, es toda la gente que me abre las puertas, es la gente que me ha apoyado, es mi familia, son las horas de trabajo”, destacó.

Ibarra Ramos sostuvo que su petición no busca desconocer los resultados ni generar conflictos dentro del partido, sino corregir el nombre que fue sustituido.

Además, indicó que el tema ya lo había tratado con el presidente de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo.

“Lo principal que deberíamos de tener es la certeza de que eso no le va a suceder a uno de mis compañeros que van a competir”.

“Ya lo comenté con el presidente de mi partido, con Edgar, ya me dijo que ya lo tocó el tema y sigo sigo pidiendo que se corrija el cambio”.

El Diputado con licencia adelantó que la próxima semana anunciará si continuará participando en futuros procesos internos de Morena, pues su decisión dependerá de las opiniones de la gente, de su familia y de lo que considere mejor para su proyecto político.

“La semana que entra voy a tomar una definición los voy a invitar para decirles por qué sí voy o por qué no voy”, señaló.