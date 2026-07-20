Exige Mario Zamora transparencia y diálogo ante planta de fertilizantes en Topolobampo

Ante la falta de información oficial y con el objetivo de dar certidumbre a la ciudadanía, el Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gastélum, presentó un Punto de Acuerdo para exigir al Ejecutivo Federal la publicación y actualización de los dictámenes técnicos y estudios de impacto ambiental que avalan el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa.

El legislador sinaloense enfatizó la necesidad de que las autoridades federales transparenten las minutas de cumplimiento sobre la continuidad de esta obra, considerada una de las inversiones privadas más importantes en la historia reciente del Estado, con un monto superior a los 5 mil millones de dólares.

Zamora Gastélum solicitó formalmente a las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la instalación inmediata de mesas de diálogo interinstitucionales en el norte de la entidad.

La propuesta busca integrar a representantes de la empresa concesionaria, espacios inmediatos con participación de los pueblos Mayo-Yoreme, pescadores, productores agrícolas y organismos empresariales para atender de manera integral las inquietudes locales y distender el conflicto social en la zona.

Un punto central de la demanda del Diputado es el cumplimiento de las normativas ecológicas, dado que el proyecto se ubica en un entorno catalogado como sitio Ramsar.

En este sentido, exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las inspecciones y auditorías ambientales en la Bahía de Ohuira para garantizar que se respeten las medidas de mitigación.

Zamora Gastélum recordó que el desarrollo industrial y la soberanía alimentaria son pilares del crecimiento, particularmente para Sinaloa como principal productor agrícola del País, y recordó, al tiempo que exigió informes periódicos sobre los beneficios económicos, laborales y sociales que el proyecto generará para las comunidades.

El Diputado insistió en que la transparencia es fundamental para que una inversión de esta magnitud que incluye 860 millones de dólares de capital suizo-alemán en su fase inicial, avance en armonía con el entorno y la sociedad sinaloense.