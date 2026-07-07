$!Exige Movimiento Antorchista reorientar presupuesto a obras sociales y atención a desplazados en Sinaloa

Integrantes del Movimiento Antorchista en Sinaloa demandaron al Gobierno del Estado reorientar el presupuesto hacia obras de carácter social, pues las inversiones anunciadas para grandes proyectos benefician principalmente al sector empresarial, mientras persisten rezagos en colonias populares y comunidades rurales.
Durante la manifestación realizada este martes en Palacio de Gobierno, el representante estatal de la organización, Abel Calderón Sosa, señaló que están dispuestos a que las obras solicitadas se programen de manera gradual, siempre que exista un compromiso formal para ejecutarlas.
“No importa que no se haga de una, pero que sí se programe para que no luego no salgan que otra vez no hubo presupuesto”, expresó.
Calderón Sosa cuestionó la asignación de recursos para proyectos como el Malecón, el Centro de Convenciones, la ampliación del Bulevar Agricultores y la remodelación del estadio de los Dorados, mientras comunidades siguen sin servicios básicos.
“Todo eso es prioritario antes que agua, antes que energía eléctrica, antes que pavimento, antes que equipamiento para escuelas, no nos parece correcto”, sentenció.
El dirigente afirmó que la organización no se opone a las obras de desarrollo económico, pero pidió que también se atiendan las necesidades de la población de menores ingresos.
“No nos peleamos con que haya obras para los empresarios... pero no solamente ellos tienen derecho. El pueblo trabajador, la gente que gana poco, la gente que vive al día tiene también derecho”.
Aseguró que existen diversas colonias de Culiacán con décadas de rezago en pavimentación, entre ellas El Ranchito, Jesús Manuel Cambez Valdés, la colonia Antorchista, CNOP, Huizaches y Lombardo Toledano.
Como ejemplo, mencionó que en la Calle Francisco Solís, de la Colonia Lombardo Toledano, permanecen alrededor de 300 metros sin pavimentar desde la fundación del asentamiento.
“Desde que se fundó la colonia... va para cinco décadas”, sostuvo.
Agregó que las lluvias han agravado las condiciones de estas zonas, donde los habitantes enfrentan dificultades para entrar y salir de sus viviendas.
Entre las principales demandas entregadas al Gobierno del Estado se encuentran la reconexión de energía eléctrica para habitantes de Valle del Cardenal, la adquisición de terrenos para familias de escasos recursos mediante créditos accesibles y la donación de lotes para personas desplazadas por la violencia.
También solicitaron equipamiento para escuelas, una obra de agua potable en Canutillo, municipio de El Fuerte, y trabajos de drenaje en Huepaco.
En materia de desplazamiento forzado, Calderón Sosa afirmó que el movimiento tiene identificadas alrededor de 400 personas en la zona norte y centro del estado que han abandonado sus comunidades por la violencia, pero que, dijo, aún no son reconocidas oficialmente para acceder a apoyos gubernamentales.
Según explicó, el proceso permanece detenido porque las autoridades argumentan la falta de un dictamen de la Fiscalía General del Estado que acredite la condición de desplazamiento, además de otros procedimientos de evaluación que, aseguró, no han permitido avanzar en la atención de los casos.