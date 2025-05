Exige PAN Culiacán declarar emergencia económica en Sinaloa por combinación de violencia y sequía

El Partido Acción Nacional en Culiacán requirió al Gobierno del Estado de Sinaloa solicitar la declaratoria de emergencia económica en la entidad, por la combinación entre la ola de violencia y la crisis por sequía.

La dirigente municipal del partido, Silvia Ramírez López, reclamó que las actividades productivas de la entidad se han visto paralizadas por el alza delictiva, lo cual ha provocado la caída de Sinaloa en los últimos lugares en indicadores de economía.

“Un estado tan rico está entre los últimos lugares de producción, el Producto Interno Bruto al final de todas las encuestas, esto no lo podemos seguir llevando a cabo, no hay una estrategia determinada, ni económica ni de seguridad. Y a eso se suma la salud mental.

“No hay una comunicación directa con él, ya se le dijo por todos lados “señor Gobernador, opere en consecuencia”. A veces nos gana la bilis, pero es por la exigencia y el coraje que tenemos porque no vemos una operatividad y que haya paz, la recuperación de la paz no la vemos, ese túnel con una luz al final, no hay”, manifestó.

Ramírez López expuso cifras como la caída del Producto Interno Bruto estatal con caída acumulada al 3.9 por ciento al cierre del 2024, así como una estimación de más de 27 mil empleos perdidos en el primer trimestre del 2025, como agravio de la pugna criminal extendida por más de ocho meses en el estado.

Enfatizó que las afectaciones de la inseguridad se traducen también en una perturbación del estado emocional de las y los sinaloenses, que, dijo, viven en alerta constante.

“Ahorita el día de hoy todos amanecimos con psicosis, cómo llego, cómo voy, cómo me animo a hacer una rueda de prensa, cómo levanto la voz y voy a ser la qe sigue, o él va a ser el que sigue. Entonces, opere, señor Gobernador en consecuencia.

“Sí vemos todos los días policías en la calle, tránsitos en la calle multando a la ciudadanía, eso lo estamos viendo todos los días y viviéndolo en carne propia. Hay una psicosis generalizad en el municipio, y es hora de que el señor Gobernador tome decisiones, yo insisto, porque esta manera de gobernar que tiene le va a ocasionar vergüenza en el futuro a él y a su familia”, advirtió la dirigente del PAN Culiacán.

Entre las acciones contempladas por la declaratoria de emergencia económica, la dirigente planteó la integración de una mesa interinstitucional de recuperación económica con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Secretaría de Hacienda; el Banco de México; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Secretaría de Economía federal; junto con Gobierno estatal y municipales.

Aunado a ello, propuso suspender temporalmente los pagos del Impuesto Sobre la Renta, y obligaciones patronales por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, para los negocios locales.

Asimismo, señaló que se requiere orotgar créditos fiscales y líneas de créditos especiales para empresas sinaloenses, además de apoyos directos a productores agrícolas y cadenas de valor afectadas por la contingencia.

Sobre esto, el político Eduardo Ortiz Hernández, cuestionó que muchas de las acciones fueron prometidas por el Gobernador del Estado para gestionar ante las instancias federales, pero no se han cumplido las peticiones.

“Si no pagas el Seguro Social o el Infonavit te llegan los recargos y las multas. Nosotros lo vimos en el negocio, un día que se te pase pagar alguno de los impuestos, te llegan inmediatamente a cobrar, entonces ¿dónde están los apoyos?

“Ahora vemos en otro nivel, aparte de que cumpla esto que dijo que iba a hacer, que empiece a trabajar para que se declare la contingencia económica en Sinaloa”, cuestionó Ortiz Hernández.