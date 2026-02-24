Exige PAN Culiacán retomar control de la seguridad

CULIACÁN. _ El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para retomar el control de la seguridad y ejercer el monopolio de la fuerza, tras los hechos violentos registrados recientemente en el país.

En rueda de prensa, el Presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, lamentó la pérdida de vidas de elementos del Ejército Mexicano en el cumplimiento de su deber durante la captura de líderes del crimen organizado.

“El gobierno es quien tiene que ser el más fuerte en un país y tiene que seguir trabajando en eso porque no puede ceder ante fuerzas fácticas”, sentenció Ortiz Hernández.

El dirigente criticó que, tras años de una política de abrazos y no balazos, se ha permitido el crecimiento de estructuras criminales que hoy tienen la capacidad de desestabilizar diversos estados ante la caída de una cabecilla.

También compartió que, si la administración actual no puede cumplir con esta obligación, debe hacerse a un lado.

Asimismo, exhortó al Gobernador Rubén Rocha Moya a que su gabinete de seguridad aplique estrategias de inteligencia para devolver la paz a los sinaloenses.

Ortiz Hernández subrayó que el PAN se encuentra en una etapa de apertura total a la ciudadanía, recordando que históricamente el partido ha postulado a perfiles ciudadanos.

Bajo los conceptos de patria, familia y libertad, la dirigencia municipal reafirmó su compromiso de trabajar en sinergia con organismos civiles y sectores productivos para generar soluciones activas a las necesidades de Culiacán.

Como parte de un proceso de relanzamiento del partido de cara a los retos electorales de 2027, Claudia Singh Singh, Secretaria de Vinculación con la Sociedad, anunció el inicio de un proyecto editorial que busca documentar la historia del PAN en Sinaloa.

El libro, que se pretende presentar el próximo 16 de septiembre en el marco del aniversario del partido, recopilará las trayectorias de figuras emblemáticas que dieron identidad a la oposición en el estado.

También destacó que el objetivo es fortalecer la identidad panista y ofrecer a los futuros candidatos y a la ciudadanía una visión clara de la doctrina del partido.

“Sin historia no hay memoria. El estudio de lo que nos antecedió es lo que nos da el origen”, expresó Singh Singh.