Exige PAN Mazatlán investigaciones sin favoritismos tras licencia de Rocha Moya

MAZATLÁN._ La licencia temporal solicitada por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no debe entenderse como un acto de generosidad política, sino como una obligación moral derivada de la gravedad de los señalamientos en su contra, señaló el Partido Acción Nacional en Mazatlán.

El dirigente municipal del partido, Luis Ángel Salinas Gudiño, aseguró que la presión social, política y jurídica, terminó por obligar al Mandatario estatal a separarse del cargo.

Expresó que la decisión debió tomarse desde el inicio de las acusaciones, pues afirmó que Sinaloa atraviesa un momento de incertidumbre institucional que ha colocado al estado en la atención nacional e internacional por presuntos vínulos entre autoridades y el crimen organizado.

“La solicitud de licencia de Rocha Moya no debe entenderse como un acto de generosidad política; debió haber sido una obligación moral frente a la gravedad de los señalamientos que hoy existen en su contra. Los sinaloenses merecemos verdad y justicia, por eso no se puede ver como un favor el hecho de que haya pedido licencia”, comentó.

“Hoy queda claro que la presión social, política e incluso jurídica terminó obligando a Rubén Rocha Moya a solicitar una licencia temporal al cargo”.

Salinas Gudiño mencionó que el PAN en Mazatlán continuará exigiendo que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial, sin protección a intereses políticos o partidistas, y pidió que tanto la Fiscalía como el Congreso del Estado actúen con absoluta responsabilidad.

Asimiso, destacó que la situación que enfrenta el Gobierno estatal ha provocado un deterioro en la imagen de Sinaloa, algo que calificó como lamentable debido a que la entidad debería destacar por otros aspectos positivos.

“Desde el PAN municipal en Mazatlán sostenemos que esta decisión debió tomarse desde el primer momento, porque Sinaloa no puede seguir viviendo bajo incertidumbre, sospechas y deterioro de nuestras autoridades”, declaró.

“Es muy triste y lamentable que Sinaloa esté en el ojo internacional por presuntos nexos del gobierno con el crimen organizado, cuando el estado debería destacar por su turismo, su desarrollo y sus figuras deportivas”.

En este sentido, el dirigente panista insistió en que las autoridades mexicanas deben llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y garantizar certeza y gobernabilidad para las familias sinaloenses.

Además, señaló que la separación temporal de Rocha Moya no es un hecho aislado, al recordar que también el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, se apartó de sus funciones, situación que, dijo, refleja la magnitud de la crisis política y jurídica que atraviesa la entidad.

“Los ciudadanos debemos vigilar que las instituciones realmente actúen de manera neutral, sin cargar ni favorecer intereses políticos. Estamos viendo cómo no solamente el Gobernador se separa del cargo, sino también actores cercanos, como el Presidente Municipal de Culiacán”, dijo.

“Exigimos que el Congreso actúe con absoluta responsabilidad, sin simulaciones y sin proteger intereses partidistas”.



Piden resultados a Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina

Con respecto al nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina, Salinas Gudiño reconoció que se trata de un hecho histórico para Sinaloa al convertirse en la primera mujer en asumir la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Sin embargo, el dirigente panista señaló que su llegada ocurre en medio de una de las etapas políticas más tensas que ha vivido el estado en los últimos años.

“Es un hecho histórico que una mujer quede al frente del Ejecutivo estatal en Sinaloa, pero el relevo ocurre en medio de una fuerte crisis política y jurídica”, declaró.

El líder partidista comentó que, en su primer mensaje, la Gobernadora interina habló de estabilidad institucional y gobernabilidad, pero a su vez, consideró que ahora deberá demostrarlo con hechos y no solamente con declaraciones.

“Más allá de las palabras, queremos que realmente se garantice gobernabilidad, estabilidad y tranquilidad para los sinaloenses. Eso es lo que hoy espera la ciudadanía”, expresó.

Por otro lado, Salinas Gudiño criticó la postura del Senador Enrique Inzunza Cázarez, quien confirmó públicamente que no solicitará licencia a su cargo pese a los señalamientos y al contexto político actual.

El dirigente del PAN cuestionó la decisión del legislador y afirmó que, mientras otros funcionarios decidieron separarse temporalmente de sus responsabilidades, Inzunza Cázarez optó por mantenerse en funciones.

“En el caso de Enrique Inzunza, vemos que mantiene una postura distinta al no solicitar licencia, aunque la crisis política continúa. Nosotros seguimos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y aplicación estricta de la ley, esté o no en funciones”, declaró.

Finalmente, Salinas Gudiño reiteró que Acción Nacional mantendrá vigilancia sobre el desarrollo de las investigaciones y sobre las decisiones que tomen las autoridades estatales y federales en torno a este caso, al considerar que los sinaloenses merecen certeza, legalidad y estabilidad institucional.