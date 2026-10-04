Exige PAN que informe de Graciela Domínguez refleje la realidad de Sinaloa

El Partido Acción Nacional en Sinaloa espera que el informe de Gobierno de Graciela Domínguez Nava presente un diagnóstico acorde con la situación que enfrenta el estado, particularmente en materia de seguridad, y no solamente un recuento de acciones y resultados positivos, señaló su presidenta estatal, Wendy Barajas Cortes.

La dirigente panista cuestionó que la administración estatal pueda presentar un escenario distinto al que viven los sinaloenses, al referirse a los hechos de violencia, desapariciones y afectaciones económicas que persisten en la entidad.

“Lo que sí podemos es exigirles que de verdad ojalá y que partan de una realidad y no vengan a hacer una presentación en donde nos digan que todo está bien cuando la realidad es muy diferente”, manifestó.

Domínguez Nava, quien fue designada por el Congreso del Estado como gobernadora interina el 25 de agosto, prepara el documento que será entregado al Poder Legislativo el próximo 15 de noviembre, como parte del Quinto Informe de Gobierno de la administración estatal.

La gobernadora asumió el cargo luego de la licencia de Rubén Rocha Moya y señaló desde el inicio de su gestión que uno de sus objetivos sería reconstruir la confianza y trabajar por la paz y la justicia en Sinaloa.

El informe se construye, además, en un contexto distinto al de los primeros cuatro años de la administración, pues Domínguez Nava tomó las riendas del Gobierno estatal cuando el actual sexenio ya se encuentra en su etapa final y con una administración previamente estructurada.

Barajas Cortes consideró que el documento debería servir para que el Gobierno estatal haga una revisión de los problemas que enfrenta Sinaloa.

“Ojalá y que ese informe de Gobierno le sirva a ellos para que tengan una radiografía de lo que realmente está pasando en el estado”, dijo.

La presidenta del PAN también cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad, al señalar que continúan los homicidios, desapariciones y robo de vehículos, además de las afectaciones económicas derivadas de la violencia.

“Cada día hay más hechos violentos, cada día hay más homicidios dolosos, cada día el robo de vehículos aumenta y lo más triste de todo, las desapariciones siguen y siguen y siguen”, expresó.

Un Gobierno que ya movió el gabinete

El informe también llegará después de que Domínguez Nava realizara sus primeros cambios importantes en la estructura estatal.

El 30 de septiembre anunció seis movimientos en áreas consideradas estratégicas: Wilfredo Véliz Figueroa asumió la Secretaría de Administración y Finanzas; José Manuel Acosta Bernal, la Secretaría de Obras Públicas; Refugio Álvarez Montaño, la Subsecretaría de Administración; Marco Antonio Zazueta Zazueta, la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral; José Cipriano Serrano, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, y Aline Krystabel Guerra García, la Dirección del Trabajo y Previsión Social.

Los cambios ocurrieron poco más de un mes después de que Domínguez Nava asumiera la gubernatura y fueron presentados por el Gobierno estatal como parte de un proceso para fortalecer áreas clave de la administración.

Barajas Cortes consideró que todavía es temprano para evaluar los nuevos nombramientos, pero cuestionó que los movimientos representen una modificación de fondo.

“Mientras sigan ellos que definitivamente no se les ha visto voluntad, empatía, ni ganas de hacer ningún cambio trascendental, un cambio de fondo, pues yo creo que vamos a seguir teniendo los mismos resultados”, sostuvo.

La dirigente panista señaló que esperará a conocer los resultados de los cambios antes de emitir una valoración definitiva.

La seguridad, uno de los principales pendientes

El señalamiento de Acción Nacional ocurre mientras el Gobierno estatal ha colocado la recuperación de la paz como uno de los principales objetivos de la administración de Domínguez Nava.

Apenas el 3 de octubre, durante un informe de legisladores locales de Morena, la gobernadora reconoció que Sinaloa atraviesa por momentos complejos producto de la violencia y sostuvo que ser parte de la Cuarta Transformación no implica negar los problemas, sino reconocerlos y enfrentarlos.

“Tenemos problemas importantes en materia de seguridad, y tenemos demandas legítimas de nuestros sectores sociales y productivo”, dijo entonces.

Ese reconocimiento coloca el tema de seguridad entre los asuntos que inevitablemente serán observados en la revisión del informe y su posterior glosa en el Congreso.

Para Barajas Cortes, precisamente ahí estará una de las claves del documento: que las cifras y resultados que presente el Gobierno estatal puedan contrastarse con lo que ocurre en las calles.

“Nosotros estamos viendo la realidad y ahora ocultan la información porque ahora ni siquiera tenemos acceso a esos informes que podíamos ver”, afirmó.

El Congreso del Estado recibirá el Quinto Informe de Gobierno el 15 de noviembre y posteriormente deberá definir el calendario para las comparecencias y la glosa, con lo que comenzará la revisión legislativa de los resultados presentados por el Ejecutivo.