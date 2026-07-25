Exige PAS justicia por Cuén y por víctimas de violencia en Sinaloa a dos años de su muerte

El Partido Sinaloense exigió este sábado justicia por su fundador y líder moral Héctor Melesio Cuén Ojeda, y por todas las víctimas de violencia en Sinaloa, a dos años de su asesinato.

A través de un posicionamiento público, el partido expresó sus condolencias a la familia de Cuén Ojeda y afirmó que su legado como político, académico, deportista y empresario permanece vigente.

“A dos años de su muerte, nuestro llamado a la justicia sigue firme y permanente. Lamentablemente, no ha habido avances claros por parte de las autoridades sobre su caso; por el contrario, se han tomado decisiones que profundizan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana en el acceso a la justicia”, señaló el instituto político.

El PAS sostuvo que su exigencia de justicia no se limita al caso de su fundador, sino que se extiende a todas las personas afectadas por la violencia en la entidad.

“Nuestra exigencia de verdad y justicia no solo es por Héctor Melesio Cuén, sino también por todas las víctimas de la violencia en Sinaloa. Su memoria nos obliga a seguir alzando la voz frente a la impunidad y a no normalizar el dolor que vive nuestra sociedad”, indicó.

Asimismo, aseguró que continúa impulsando jornadas de salud, servicios comunitarios, actividades ciudadanas e iniciativas legislativas como parte del legado de Cuén Ojeda.

Reiteró que la seguridad, la paz y la certidumbre deben mantenerse como una causa permanente para el Estado.

“Para Sinaloa, la lucha por la seguridad, la certidumbre y la paz debe seguir siendo la causa permanente, hasta que, entre todas, y todas, logremos el estado que nuestra gente merece”, concluyó.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense, fue asesinado el 25 de julio de 2024.

Inicialmente, la Fiscalía General del Estado informó que había sido atacado a balazos durante un presunto intento de robo en la comunidad de La Presita, al norte de Culiacán.

Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General de la República concluyó que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde, de acuerdo con la investigación federal, ocurrió el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, por lo que la indagatoria quedó bajo competencia federal y continúa abierta.