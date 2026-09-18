Exige PRI a Sheinbaum respuestas para recuperar la seguridad en Sinaloa

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa este domingo debe servir para que el Gobierno federal explique qué acciones está realizando para recuperar la seguridad en el Estado, señaló César Emiliano Gerardo Lugo, dirigente estatal del PRI.

A dos años del inicio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad, el dirigente priista consideró que la gira presidencial ocurre en un momento en el que las familias sinaloenses demandan respuestas sobre los homicidios, las desapariciones y las afectaciones que ha tenido la inseguridad en la actividad económica y en las comunidades.

“Ojalá que la Presidenta venga a Sinaloa con respuestas y no solamente con un discurso maquillado de resultados. Aquí las familias quieren saber qué hará su Gobierno morenista, para que la violencia deje de formar parte de la vida cotidiana de las familias sinaloenses”, expresó.

Gerardo Lugo señaló que después de dos años ya no es suficiente con señalar que se está trabajando en materia de seguridad, sino que la población necesita conocer resultados concretos y cómo se traducirán en una mayor seguridad en colonias, comunidades, carreteras y hogares.

“Después de dos años, ya no alcanza con decir que se está trabajando. Los sinaloenses necesitan resultados que puedan sentir en sus colonias, en sus comunidades, en sus negocios, en sus carreteras y, sobre todo, en sus hogares”, sostuvo.

La visita de Sheinbaum a Sinaloa se realizará en el marco de la presentación de los resultados del Segundo Informe de Gobierno. De acuerdo con el dirigente priista, el contexto también debe permitir que se escuchen los reclamos de los sectores afectados por la violencia.

Recordó que recientemente se realizaron movilizaciones en Culiacán para exigir paz y seguridad, en el contexto de los dos años de la crisis de violencia que ha dejado víctimas, personas desaparecidas y afectaciones a la actividad económica.

“La voz de los sinaloenses está ahí. No se puede ignorar. Hay familias que han perdido seres queridos, personas que siguen buscando a sus desaparecidos y sectores productivos que han visto afectada su actividad. Esa realidad debe estar por encima de cualquier evento político”, manifestó.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional Sinaloa dijo que su partido estará atento a los planteamientos que haga la Presidenta durante su visita y, principalmente, a las respuestas que dé sobre el rumbo de la estrategia de seguridad para la entidad.

“No queremos más simulación; queremos resultados reales. No queremos que se dé vuelta a la página mientras las familias siguen viviendo las consecuencias de estos dos años. Sinaloa merece recuperar la paz, y eso se demuestra con hechos”, concluyó.