Exige PRI en Sinaloa una reforma laboral real de cinco días de trabajo por dos de descanso

El PRI dice sí a la jornada laboral de 40 horas de trabajo semanal sin simulación: cinco días de trabajo por dos de descanso, horas extras limitadas y bien pagadas, no una hora menos, lejana a la justicia y dignidad de los trabajadores, señaló la diputada Paola Gárate Valenzuela.

“Cuando el descanso no es real, el resultado es más explotación, sólo con nuevo empaque”, expresó.

En la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la legisladora dijo que la realidad de la clase trabajadora no se corrige con una hora menos por día.

Puntualizó que esta reforma debe ir acompañada de vigilancia en su cumplimiento, con supervisión, reglas claras y sanciones a quien niegue el descanso, con armonización de leyes secundarias, seguridad social y el marco fiscal.

En el plano económico, Paola Gárate pidió el apoyo y acompañamiento en la etapa de transición de la aplicación de la reforma laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos temporales, para evitar cierres, despidos y el crecimiento de la informalidad.

“Morena”, dijo, “quiere aplausos y propaganda”.

“En el PRI, queremos descanso real, una reforma que impacte la calidad de vida de los trabajadores, cinco días de trabajo por dos días de descanso”, sostuvo.