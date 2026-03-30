Exige Protección Civil de Culiacán a Grupo Gerum cumplir con protocolos y certificaciones

Ante las recientes controversias por la intervención de grupos voluntarios en sitios de emergencia, autoridades de Protección Civil señalaron que el Grupo Gerum aún no cuenta con la regularización necesaria para operar de manera coordinada, debido a la falta de documentación oficial.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil, explicó que, aunque existe apertura para integrar a todos los grupos voluntarios, es indispensable que estos se ajusten a los lineamientos y reglamentos oficiales para evitar omisiones en la atención prehospitalaria o riesgos legales.

“Estamos abiertos a las posibilidades y esto ya es un tema que tiene que ver con el particular, que se acerque, se analizan los temas y en su momento, si se acredita todo lo que se tiene que acreditar”, señaló Mendoza Ontiveros.

A pesar de que se han mantenido mesas de diálogo y entrega de oficios desde el año 2022, el grupo Gerum no ha logrado acreditar todos los requisitos.

Entre los puntos pendientes destaca la acreditación de la capacidad del personal, el estado de su parque vehicular y, específicamente, la entrega de una cédula de sanidad militar.

La urgencia de regularizar estos servicios se acentuó tras un incidente reciente donde el protocolo de atención se vio comprometido.

Según el coordinador municipal, en un evento atendido inicialmente por el Ejército Nacional y la Policía Municipal, integrantes del Grupo Gerum intentaron intervenir cuando la escena ya estaba controlada y el lesionado recibía atención del primer respondiente.

Las autoridades advirtieron que intentar aplicar un protocolo dentro de otro protocolo genera responsabilidades legales y puede perjudicar la atención al paciente.

“Las manos nunca estorban, sin embargo, cuando son emergencias, sí, debemos de tener los protocolos. Cada uno tiene una actividad precisa como seguridad pública, segura el área, se coloca el perímetro, llega a fiscalía. Si alguien llega a interrumpir incluso en los medios de comunicación tienen protocolos para activar la información dentro de una zona donde hay una posible comisión de un delito”, compartió.

Reiteró que no se impide el ejercicio de sus labores para no violar garantías individuales, pero cualquier intervención fuera de la norma corre bajo la responsabilidad estricta del particular mientras no se acrediten ante Protección Civil estatal o municipal.