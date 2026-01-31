$!Exige PT acelerar búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

El Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República anunció que presentará un punto de acuerdo al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXVI Legislatura, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y obtener resultados inmediatos en la localización de los trabajadores.

Consideró indispensable una intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

El Partido del Trabajo urgió a las autoridades de Sinaloa a agilizar la búsqueda de los diez ingenieros mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.

La propuesta sería impulsada por las senadoras Geovanna Bañuelos, Lizeth Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, bajo la coordinación del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

El Diputado federal del PT por Sinaloa, Jesús Fernando García Hernández, afirmó que la entidad enfrenta una situación urgente en materia de seguridad y justicia, particularmente en regiones productivas como la sierra.

Demandó que el gobierno estatal brinde acompañamiento integral a las familias de los ingenieros desaparecidos y agote todas las líneas de investigación para su pronta localización.

“No podemos permitir que el miedo se instale en nuestras zonas productivas. Nos sumamos al llamado a las autoridades locales que agoten todas las líneas de investigación para encontrar a los ingenieros y regresarlos con sus familias. Desde Sinaloa, el PT respalda esta iniciativa del Senado porque la seguridad de quienes trabajan en la sierra y en las minas es una prioridad que no puede esperar más”, afirmó Fernando García.

Asimismo, el PT planteó la necesidad de reforzar la presencia de seguridad pública en las zonas mineras del estado, a fin de prevenir hechos que pongan en riesgo a los trabajadores y garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad productiva.

Por su parte, la dirigencia estatal del partido reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso y de mantener el acompañamiento a los familiares de las víctimas, al tiempo que insistió en que la seguridad del sector minero debe ser una prioridad inmediata para las autoridades.