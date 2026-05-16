Exige regidora del PRI salida definitiva de Juan de Dios Gámez de la alcaldía de Culiacán

La Regidora del Partido Revolucionario Institucional, Erika Sánchez Martínez exigió este sábado que Juan de Dios Gámez Mendívil solicite licencia definitiva como Alcalde de Culiacán para que el Congreso del Estado pueda nombrar a una presidencia municipal sustituta.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo y ante la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, la edil señaló que la investigación derivada de las acusaciones de autoridades estadounidenses en su contra podría extenderse y que el municipio necesita una autoridad con plena capacidad para tomar decisiones.

“...le exigimos responsabilidad. Todos sabemos que será un proceso largo, debe presentar su licencia definitiva... gobernar Culiacán, como ha sucedido en los últimos días, no es un acto protocolario”, expresó.

Gámez Mendívil solicitó separarse temporalmente del cargo el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señalara por presuntas colusiones con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Tras la aprobación de la licencia por parte del Cabildo, fue designada como Alcaldesa provisional Ana Miriam Ramos Villarreal, quien hasta entonces se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento.

Sánchez Martínez sostuvo que gobernar Culiacán no puede reducirse a actos protocolarios o a la continuidad administrativa, sino que exige enfrentar la violencia, recuperar la confianza ciudadana, reactivar la economía local y devolver la tranquilidad a la población.

“La llegada de una nueva Presidenta Municipal debería representar esperanza, capacidad y rumbo. Pero lo que hoy vemos no solo es continuidad, también representa insuficiencia para enfrentar la peor crisis de violencia, miedo y parálisis económica que ha vivido nuestra ciudad en los últimos años”, señaló.

La edil consideró que las facultades de la actual administración provisional son limitadas, ya que las decisiones, dijo, no tienen un horizonte mayor a las siguientes 24 horas debido a la temporalidad del encargo.

También criticó que no debe utilizarse a una mujer como “escudo político” mientras las decisiones continúan siendo tomadas por los mismos actores, pues, afirmó, las mujeres merecen liderazgos autónomos y con capacidad real de gobierno.

En su posicionamiento, cuestionó además los recientes cambios en áreas como la Dirección de Ingresos, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres, al señalar que no se han explicado con suficiente transparencia las razones de las salidas y los nuevos nombramientos.

“Nosotros no queremos simulaciones, no queremos cargos otorgados para administrar inercias ni para cubrir responsabilidades ajenas; queremos liderazgos preparados, autónomos y con capacidad real para gobernar”, manifestó