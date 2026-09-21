Exige sector empresarial acciones para recuperar la paz, el orden y el Estado de Derecho en Sinaloa

El Consejo Sinaloense de Empresarios hizo un llamado a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava de emprender las acciones que sean necesarias para recuperar la seguridad, el orden y la confianza de los sinaloenses.
En el marco del Día Internacional de la Paz, la organización empresarial presentó una serie de demandas que se requieren en Sinaloa para recuperar la confianza de los sinaloenses.
“Este 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, el Consejo Sinaloense de Empresarios hace un llamado público a la Gobernadora Interina de Sinaloa para que asuma con decisión la responsabilidad que le corresponde y emprenda las acciones necesarias para recuperar la seguridad, el orden y la confianza de los sinaloenses”, asentó.
El organismo, presidido por Luis Osuna Vidaurri, manifestó que Sinaloa no necesita más discursos, sino resultados.
Por ello, enumeró una serie de puntos que demanda atender de parte de las autoridades estatales.
Demanda atender de inmediato el déficit acumulado de 4 mil 877 millones de pesos en las instituciones de seguridad pública y justicia.
El Gobierno del Estado y el Congreso, asentó, deben garantizar los recursos necesarios para contar con corporaciones profesionales, equipadas, capacitadas y eficaces.
También reclaman que ponga en marcha el Consejo Estatal de Seguridad Pública, convocarlo de inmediato y recuperar su función como espacio de coordinación, evaluación y seguimiento de la política de seguridad.
“Sinaloa no puede continuar con un rezago de dos años en la ejecución de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública”, aseveró.
Las víctimas se deben poner en el centro, plantea, y por ello se debe garantizar desde la Fiscalía una atención especializada, digna y con irrestricto respeto a los derechos humanos para las víctimas y sus familias: homicidio, feminicidio, desaparición, robo con violencia, desplazamiento forzado y demás delitos que han lastimado profundamente a la sociedad.
El Consejo Sinaloense de Empresarios también demanda terminar con la impunidad de los delitos que se cometen en la entidad, y para ello, reclama fortalecer la investigación, persecución y sanción de los delitos de alto impacto.
“No habrá recuperación de la confianza ciudadana mientras los delitos no tengan consecuencias. Detener a los generadores de violencia que siguen operando frente a las fuerzas del orden”, asentó.
Otro de los puntos que plantea es abrir la puerta a la participación ciudadana, reactivar los mecanismos institucionales de participación para que sociedad y Gobierno trabajen juntos en una transformación profunda de las instituciones de seguridad pública y justicia.
Y además, expone que los sinaloenses exigen que cada una de estas acciones se realice con transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, bajo compromisos públicos, metas verificables y plazos concretos.
“La paz no se decreta. La paz se construye con instituciones fuertes, justicia, legalidad y resultados. Sinaloa merece recuperar el orden, la tranquilidad y la confianza”, expresó.
“En el Día Internacional de la Paz, el mensaje del sector empresarial es claro: SINALOA EXIGE PAZ. SINALOA EXIGE JUSTICIA. SINALOA EXIGE RESULTADOS”, cerró el posicionamiento.