Exige sector empresarial acciones para recuperar la paz, el orden y el Estado de Derecho en Sinaloa

El Consejo Sinaloense de Empresarios hizo un llamado a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava de emprender las acciones que sean necesarias para recuperar la seguridad, el orden y la confianza de los sinaloenses.

En el marco del Día Internacional de la Paz, la organización empresarial presentó una serie de demandas que se requieren en Sinaloa para recuperar la confianza de los sinaloenses.

“Este 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, el Consejo Sinaloense de Empresarios hace un llamado público a la Gobernadora Interina de Sinaloa para que asuma con decisión la responsabilidad que le corresponde y emprenda las acciones necesarias para recuperar la seguridad, el orden y la confianza de los sinaloenses”, asentó.

El organismo, presidido por Luis Osuna Vidaurri, manifestó que Sinaloa no necesita más discursos, sino resultados.

Por ello, enumeró una serie de puntos que demanda atender de parte de las autoridades estatales.