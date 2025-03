Exige Serapio Vargas apoyo de Gobierno para rescatar ingenio de Eldorado; amenaza con tomar calles

El Diputado local, Serapio Vargas Ramírez, exigió apoyo de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa para comprar caña de azúcar y rescatar el ingenio azucarero de Eldorado, y amenazó con que de no recibir respuesta, tomarán la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

El legislador, también accionista del grupo que compró el ingenio, acusó que el Poder Ejecutivo no tiene la voluntad de apoyar económicamente a la producción de azúcar, como sí lo hacen para la comercialización de maíz.

“Está en peligro por la omisión, por la apatía, por no considerar que salvar la industria cañera es causa de interés estatal, es causa de interés estatal, no es un negocio de nosotros. Yo me metí a este tema de comprar el ingenio después de tratar que se expropiara por parte del Gobierno el ingenio, después de que intenté que participara el Gobierno federal, después de que hablé con Julio Berdegué, y como a todo mundo le valió madre, alguien tenía que hacer algo para salvar el ingenio y para salvar la zafra.

“Así como se invirtieron más de cuatro mil 500 millones de pesos en la compra de maíz en Sinaloa, el Gobierno del Estado compre, para salvaguardar el precio del azúcar, compre la mayor cantidad de azúcar posible en el precio de referencia nacional de 17 mil 500 pesos”, requirió Vargas Ramírez.

Además de ese apoyo, el morenista pidió la realización de un programa de extensionismo cañero; garantizar en una minuta el aval del programa Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural [PROEM]; y crear un programa para trasladar semilla para plantar dos mil hectáreas de caña desde El Molino en Nayarit, hasta Sinaloa; e instalar un comité cañero estatal.

Asimismo, solicitó una reunión de trabajo con autoridades del Gobierno de Sinaloa como de la República para la atención al sector cañero.

“Mi inconformidad no es con el Gobernador Rubén Rocha Moya, es con el Gobierno estatal, federal, porque el Gobierno es un todo. Yo que me siento amigo del doctor y quiero seguir siendo su amigo, no puedo en aras de eso sacrificar y traicionar a mi gente, no lo voy a hacer.

“Le pido que se haga una reunión pública en las próximas 24 horas, una reunión de trabajo que encabece Joaquín Landeros, Secretario de Finanzas; y nuestro amigo Ismael Bello, con la presencia de la Conagua, y con la presencia de la Sader”, dijo.

Advirtió que de no cumplirse las peticiones del grupo, comenzarán una serie de acciones para visibilizar su molestia, que irían por una toma de la avenida Álvaro Obregón, la principal vía de Culiacán.

“Anunciamos un plan de visibilización que, a partir de ahorita puede ser en cualquier momento y que inicia con una parada de 24 horas por la Álvaro Obregón, con una posible quema simbólica de caña, para que nos vean, para que entiendan que el pueblo debe estar primero.

“El día que nosotros decidamos hacerlo, va a ser una de 24 horas por la Obregón y vamos a asumir todas las consecuencias que había que asumir, todas las consecuencias que haya que asumir.

“No sé que hay en la cabeza de la gente que cree que este es un asunto personal o particular. Yo hice lo que debió haber hecho el Gobierno, porque yo soy una gente de izquierda y nosotros estamos llegando para que México sea distinto”, criticó el Diputado.