Exige UCC regulación del comercio ante nula respuesta y falta de mesas de trabajo municipal

La Unión de Comerciantes de Culiacán mantiene su exigencia hacia el Ayuntamiento para establecer una regulación efectiva del comercio en la vía pública, ante lo que consideran una ausencia total de respuesta y mesas de trabajo por parte de la autoridad municipal.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, informó que el conflicto ha escalado al punto de que diversos establecimientos han optado por ocupar las banquetas como medida de protesta, señalando la falta de un plan integral que beneficie tanto a la ciudadanía como a los distintos sectores económicos.

“Persiste el llamado de la Unión de Comerciantes de Culiacán, el comercio formal, no solamente nuestra organización, sobre la necesidad de la regulación del comercio en la vía pública”, compartió Sánchez Beltrán.

De acuerdo con el sector comercial formal, el problema del ambulantaje se percibe como un tema que la administración actual no ha querido resolver y que probablemente dejará pendiente hasta que concluya su periodo.

El representante comercial observó una falta de voluntad política tanto en el Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, como en la Presidencia Municipal Interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, quienes aparentemente han evitado abordar el ordenamiento por temor al costo social y al impacto negativo que estas decisiones podrían tener en la imagen del partido en el poder.

Esta situación representa un obstáculo crítico para la reactivación económica de Culiacán, debido a que se estima que cerca del 50 por ciento de los productos se comercializan en la informalidad, lo que genera una competencia desigual frente a los negocios que cumplen con el pago de impuestos y la creación de empleos formales.

Ante este panorama, los representantes del comercio organizado proponen que la solución no se busque a través del uso de la fuerza, sino mediante el diálogo y la concertación en mesas de trabajo donde participen todos los involucrados para lograr un ordenamiento real en el centro histórico y otras áreas estratégicas de la ciudad.

“Nosotros creemos que se puede hacer mucho, no solamente en el centro histórico, en muchas zonas de la ciudad, pero no a través de la fuerza ni del garrotazo”, señaló.