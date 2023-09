CULIACÁN._ Ante cinco denuncias de mujeres a las que les han quitado la custodia de sus hijos sin previo aviso, ni el cumplimiento del debido proceso, activistas exigen a la titular del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, desarrollar el caso conforme a la ley y respetar la presunción de inocencia antes de accionar contra las madres de familia.

Heidy Mares Landeros, vocera del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, exigió justicia en el caso de Dinora y Patricia, dos mujeres cuyas familias sustrajeron a sus hijos de sus hogares hace aproximadamente un mes. Hasta el momento, no han recibido una solución por parte de las autoridades correspondientes.

“Las madres que nosotros acompañamos son madres que antes de que les quitaran a sus hijos, ellas sí habían hecho denuncia por violencia, ellas fueron con golpes al Ministerio Público y nomás porque fueron con los golpes visibles les tomaron la denuncia. ¿Cómo habiendo esta prueba y yendo después al DIF, el DIF decide no hacer nada?”, manifestó.

“¿De qué sirve tanta Agenda Púrpura, tanto festejar en los medios de que aprobaron leyes, de que tenemos alrededor de seis o siete instituciones tanto en el municipio y en el estado para la defensa de los derechos de las mujeres, y ninguna les está queriendo llevar el caso?”.

Dinora, una de las denunciantes, explicó que su madre ingresó a su domicilio cuando no estaba en casa, tomó a tres de sus cuatro hijos, menores de 10 años, y los llevó al DIF para pedir la custodia temporal de los niños, la cual le proporcionaron.

“Los argumentos que dio en Fiscalía, en la Procuraduría, el DIF, que es violencia, que no le doy alimentos, que no los cuido, que los golpeo, cosa que es totalmente mentira; que tal vez hasta me drogo y que soy alcohólica”, comentó la afectada.

“Jamás fui notificada en mi domicilio ni nada, ella hizo una sustracción, se fue al DIF y ahí fue donde DIF le dio la custodia temporal de los niños”.

Desde entonces, Dinora ha seguido las instrucciones que le han dado en la institución para recuperar a sus hijos.

Sin embargo, su madre faltó a la reunión para convivir con sus hijos, así como las citas con el psicólogo; el médico no asistió a realizarle un antidoping que tenía programado el miércoles pasado para refutar la acusación de consumo de drogas.

Pese a las complicaciones, el personal del DIF le entregaría a sus hijos el 6 de septiembre debido a los buenos resultados en las diversas pruebas que le solicitaron. Pero Dinora cuenta con una orden de restricción interpuesta por su madre ante la Fiscalía General del Estado.

“Me dijo ‘mandamos por ellos al domicilio, nos los negaron, les dimos hasta las 14:00 de la tarde para que se presentara con los niños’, no se presentó y fueron por ella, vino al DIF y habló con la procuradora, estaba mi licenciada, sale la procuradora y me dice ‘no te puedo entregar a los niños porque la señora trae una hoja de Fiscalía donde tienes orden de restricción’, y les dije ‘esto ya se los había comentado desde un inicio, ¿por qué me ilusionan con que me los van a entregar?’”, contó.

Para que los menores no estén bajo la custodia de su mamá, se debe comprobar que los violenta, o no tiene las capacidades mentales y emocionales para cuidar de ellos, señaló la vocera del colectivo.

“No se ha demostrado que ella no pueda ejercer su rol de madre, no se ha hecho una investigación de su caso, y también me comentaste que no te quisieron recibir en la Fiscalía”, señaló Mares Landeros.

Por otro lado, está el caso de Patricia, quien sufre violencia vicaria.

Antes de que su esposo le negara la custodia de su hija, interpuso una denuncia por violencia, la cual sirvió como un antecedente para el proceso en el que las autoridades del DIF Sinaloa, el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado no han metido las manos.

“El DIF en este caso le dice ‘ve por tu niña’ pero el papá simplemente pone fuerza, y el DIF, en vez de mandar elementos o de proceder legalmente, se les hace muy fácil ‘él se alteró, mejor déjale a la niña de una vez’”, dijo Mares Landeros.

Al intentar denunciar violencia vicaria por parte de su cónyuge, tras el despojo de su hija, el personal de la Fiscalía le negó el trámite.

“No están capacitando a las instituciones. en el caso de Patricia, ella al saber y reconocer que está sufriendo violencia vicaria, lo denuncia a la Fiscalía y lo que le dicen es ‘tú no tienes la capacidad de decidir eso, lo decidimos nosotros’ y no es cierto, lo decide un juez, pero para eso deben tomarle primeramente la denuncia, cosa que no están queriendo hacer”, dijo.

“Ya fue a cuatro, cinco instituciones. Estamos hablando de mujeres que han querido seguir los procesos legalmente, tal y como nos dicen ‘denuncia primero, ve a tal institución’, pero pasa que desde el momento que van a la institución les dicen o ‘estás exagerando’, ‘esto no nos corresponde a nosotros’ o ‘no tenemos las herramientas para ayudarte en tu caso”.